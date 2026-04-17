Δυτική Αχαΐα: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη

Στην ταυτοποίηση των στοιχείων του οδηγού που εμπλέκεται σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Δυτική Αχαΐα.

Πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου δυστυχήματος, έπειτα από έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το απόγευμα της 13ης Δεκεμβρίου 2025, ο κατηγορούμενος οδηγώντας αυτοκίνητο στην Επαρχιακή Οδό Λάππα – Αράξου, παρέσυρε πεζό αλλοδαπό άνδρα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας το θύμα αβοήθητο και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Την επόμενη ημέρα (14-12-2025), οι αστυνομικοί εντόπισαν τον τραυματία σε σημείο της ίδιας επαρχιακής οδού. Ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Καθοριστική για την εξιχνίαση της υπόθεσης υπήρξε η ενδελεχής προανάκριση των αστυνομικών, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό, οδηγώντας στην ταυτοποίηση των πλήρων στοιχείων του κατηγορούμενου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.