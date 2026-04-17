Πρίγκιπας Χάρι: Ο λόγος που δεν ήθελε τον βασιλικό του ρόλο μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Ο Πρίγκιπας Χάρι μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του πορεία, το πένθος και τη σχέση του με τον βασιλικό του ρόλο, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση στην Αυστραλία, στο πλευρό της συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ.

Κατά την κεντρική του ομιλία στη Μελβούρνη, ο πρίγκιπας Χάρι αναφέρθηκε στις βαθιές επιπτώσεις που είχε πάνω του ο θάνατος της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, τονίζοντας ότι «από την εμπειρία μου, η απώλεια είναι αποπροσανατολιστική σε κάθε ηλικία. Το πένθος δεν εξαφανίζεται επειδή το αγνοούμε».

Όπως εξήγησε, βίωσε για χρόνια έντονα συναισθήματα πίεσης και σύγχυσης, λέγοντας χαρακτηριστικά «υπήρξαν πολλές φορές που ένιωσα καταβεβλημένος, χαμένος, προδομένος ή εντελώς ανήμπορος».

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι για μεγάλο διάστημα απέρριπτε τον ρόλο του στη βασιλική οικογένεια, συνδέοντας αυτή τη στάση με την απώλεια της μητέρας του. «Ήμουν σε φάση "δεν θέλω αυτή τη δουλειά. Δεν θέλω αυτόν τον ρόλο, σκότωσε τη μητέρα μου"», θυμάται.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, με τον καιρό άλλαξε οπτική, αναρωτώμενος «τι θα ήθελε η μητέρα μου να κάνω;», κάτι που τον βοήθησε να βρει νέο σκοπό.

Πρίγκιπας Χάρι: «Tο να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία»

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ψυχικής υγείας και της αναζήτησης βοήθειας, υπογραμμίζοντας πως «το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία. Είναι ξεκάθαρα μια μορφή δύναμης».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο πρίγκιπας Χάρι σημείωσε πως για χρόνια προσπαθούσε να αγνοήσει όσα ένιωθε, όμως αργότερα κατάλαβε ότι χρειάζεται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του.

Ολοκληρώνοντας, τόνισε ότι η οικογένεια και η πατρότητα τον βοήθησαν να αποκτήσει ισορροπία και προοπτική, ενώ έστειλε ένα μήνυμα ενθάρρυνσης προς όσους βιώνουν δυσκολίες.

«Δεν είστε μόνοι» ξεκαθάρισε, επισημαίνοντας τη σημασία της στήριξης και της ανοιχτής συζήτησης γύρω από την ψυχική υγεία.

