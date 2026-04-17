Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν από ηλικιωμένη 100.000 ευρώ με το «κόλπο» του λογιστή

Είχε θάψει τα χρήματα στον κήπο
Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας άνδρας, ο οποίος εξαπάτησε μια ηλικιωμένη αρπάζοντας της όλες τις οικονομίες της.
Πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος μαζί με συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη κατάφεραν και πήραν από την ηλικιωμένη που μένει σε χωριό του νομού Θεσσαλονίκης 100.000 ευρώ.
Ο 22χρονος με το πρόσχημα ότι είναι συνεργάτης λογιστή, μετέβη στο σπίτι 76χρονης, σε χωριό του Νομού Θεσσαλονίκης και πήρε 100.000 ευρώ. Πρόκειται για οικονομίες τις οποίες η ηλικιωμένη είχε κρυμμένες και θαμμένες στον κήπο της.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr