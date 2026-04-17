Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν από ηλικιωμένη 100.000 ευρώ με το «κόλπο» του λογιστή

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας άνδρας, ο οποίος εξαπάτησε μια ηλικιωμένη αρπάζοντας της όλες τις οικονομίες της.

Πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος μαζί με συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη κατάφεραν και πήραν από την ηλικιωμένη που μένει σε χωριό του νομού Θεσσαλονίκης 100.000 ευρώ.

Πρόκειται για οικονομίες τις οποίες η ηλικιωμένη είχε κρυμμένες και θαμμένες στον κήπο της.