Ληστεία τύπου Casa de Papel σε τράπεζα στη Νάπολη: Οι ληστές φορούσαν μάσκες ηθοποιών, κράτησαν 25 ομήρους

Αυτή κι αν ήταν κινηματογραφική ληστεία με πολλά κοινά από την διάσημη σειρά του Netflix, Casa de Papel.

Όλα έγιναν στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Νάπολη όταν μια ομάδα ληστών κράτησε ομήρους περίπου 25 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πελατών και υπαλλήλων σε τράπεζα για περισσότερες από δύο ώρες, πριν καταφέρει να διαφύγει μέσω υπόγειου τούνελ.

Η ληστεία έγινε το πρωί της Πέμπτης (16/04/26) μέσα στο υποκατάστημα της Crédit Agricole στην Πλατεία Medaglie d’Oro στη Νάπολη. Τρεις ένοπλοι φορώντας μάσκες διάσημων ηθοποιών μπήκαν στην τράπεζα μέσω μιας υπόγειας σήραγγας, ανοίγοντας μια τρύπα στο πάτωμα. Μέσα στην τράπεζα υπήρχαν δεκάδες άτομα.

Ο συναγερμός χτύπησε γύρω στις 12.45 αλλά η τελική έφοδος από τους αστυνομικούς έγινε περίπου στις 5 το απόγευμα και οι ληστές είχαν γίνει καπνός.

Τι μεσολάβησε; Ένα σκηνικό που θύμιζε πολύ την γνωστή ισπανική σειρά.

Η ένταση και η αγωνία ήταν μεγάλη. Απέξω αστυνομία, καραμπινιέροι και πυροσβεστική. Επικεφαλής ο γενικός εισαγγελέας Nicola Gratteri. Μέσα, όμηροι και οι ληστές να αδειάζουν θυρίδες και θησαυροφυλάκιο.