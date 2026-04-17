Θάνος Λέκκας: «Δεν έχω social γιατί δεν μου αρέσει να κάνω αυτό που κάνουν όλοι»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε ο Θάνος Λέκκας και, μεταξύ άλλων, εξήγησε γιατί επιλέγει να απέχει από τα social media.

Ο γοητευτικός ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη σειρά του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» είπε αρχικά ότι «δεν μ’ αρέσει να κάνω αυτό που κάνουν όλοι. Νομίζω ότι κάπου στην απέξω είναι το μυστικό».

Και πρόσθεσε: «Το να μπω εγώ στη διαδικασία να προβάλλω τη ζωή μου δεν το θέλω καθόλου. Αν έπρεπε να ανεβάσω κάτι δικό μου, ξέρω ότι πια η πλατεία του χωριού, είναι το Instagram. Άμα είναι να κρεμάσεις μια αφίσα, θα την κρεμάσεις εκεί πέρα, το ξέρω. Δεν είμαι πίσω απ’ τον ήλιο. Είναι κακό μότο. Επίσης, τα social βοηθάνε, αλλά… δεν βοηθάνε»

«Είναι άλλο η δουλειά. Άλλο να ξέρεις να πεις ότι “α, κοίτα τέχνη που είδα, κοίτα ιδέες που είδα, ανθρώπους που ταξίδεψαν”, αλλά πολλές φορές, άμα το δεις να το κάνουν, σταματάς να θες να το κάνεις. Είναι εθισμός. Το doom scrolling….», κατέληξε.