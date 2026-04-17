Μαρία Ιωαννίδου σε Δημήτρη Παπάζογλου: Δεν έκανε καριέρα, αστεία υπόθεση, κλείσε το στόμα σου

Στο σχόλιο του Δημήτρη Παπάζογλου για τις χορευτικές της ικανότητες απάντησε η Μαρία Ιωαννίδου, τονίζοντας ότι κατά τη γνώμη της ο χορευτής δεν έχει κάνει καριέρα και δεν θα έπρεπε να μιλάει για το πρόσωπό της.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο «Happy Day», που προβλήθηκε την Παρασκευή 17 Απριλίου απαντώντας στην κριτική του Δημήτρη Παπάζογλου, ο οποίος είπε ότι η Μαρία Ιωαννίδου δεν του άρεσε ως χορεύτρια.

Από τη μεριά της η Μαρία Ιωαννίδου υποστήριξε ότι ο χορευτής ήταν καλός στον χώρο του, αλλά ότι δεν έχει κάνει καριέρα: «Καλός χορευτής ήταν. Δεν ήταν Νουρέγιεφ. Θράσος του να λέει τέτοια για εμένα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν έκανε καριέρα ο Παπάζογλου. Βασικά δεν έκανε καριέρα. Δεν προχώρησε. Τι θέλει και μιλάει τώρα το παιδάκι;» και πρόσθεσε: «Δεν με προσβάλλουν εμένα αυτά. Είναι ποιος τα λέει. Ο Παπάζογλου τώρα; Αστεία υπόθεση. Έχω κάνει την καριέρα μου και προχωράω. Δημήτρη Παπάζογλου, εσύ προχωράς; Δεν προχωράς αγόρι μου. Λοιπόν, κλείσε το στόμα σου».