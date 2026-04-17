Μαρία Ιωαννίδου σε Δημήτρη Παπάζογλου: Δεν έκανε καριέρα, αστεία υπόθεση, κλείσε το στόμα σου

Η Μαρία Ιωαννίδου, χωρίς να θέλω να την προσβάλλω, δεν μου άρεσε ως χορεύτρια, δεν με άγγιζε, είπε ο χορευτής για την ηθοποιό
Στο σχόλιο του Δημήτρη Παπάζογλου για τις χορευτικές της ικανότητες απάντησε η Μαρία Ιωαννίδου, τονίζοντας ότι κατά τη γνώμη της ο χορευτής δεν έχει κάνει καριέρα και δεν θα έπρεπε να μιλάει για το πρόσωπό της.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο «Happy Day», που προβλήθηκε την Παρασκευή 17 Απριλίου απαντώντας στην κριτική του Δημήτρη Παπάζογλου, ο οποίος είπε ότι η Μαρία Ιωαννίδου δεν του άρεσε ως χορεύτρια.
Από τη μεριά της η Μαρία Ιωαννίδου υποστήριξε ότι ο χορευτής ήταν καλός στον χώρο του, αλλά ότι δεν έχει κάνει καριέρα: «Καλός χορευτής ήταν. Δεν ήταν Νουρέγιεφ. Θράσος του να λέει τέτοια για εμένα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν έκανε καριέρα ο Παπάζογλου. Βασικά δεν έκανε καριέρα. Δεν προχώρησε. Τι θέλει και μιλάει τώρα το παιδάκι;» και πρόσθεσε: «Δεν με προσβάλλουν εμένα αυτά. Είναι ποιος τα λέει. Ο Παπάζογλου τώρα; Αστεία υπόθεση. Έχω κάνει την καριέρα μου και προχωράω. Δημήτρη Παπάζογλου, εσύ προχωράς; Δεν προχωράς αγόρι μου. Λοιπόν, κλείσε το στόμα σου».
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός τόνισε ότι πάνω από τη μισή Ελλάδα αναγνωρίζει το ταλέντο της: «Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους καταρχήν και ευτυχώς που είναι και ο κύριος Παπάζογλου, γιατί μπορώ να σας πω με πολλή έπαρση, ότι πάνω από τη μισή Ελλάδα με λατρεύει. Ήταν ένας μικρός άχαρος χορευτής και εμείς τον προσλάβαμε στο μπαλέτο μας, “Σειληνός-Ιωαννίδου”. Τι να πω για το θράσος και το ήθος ενός ανθρώπου; Δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλω να μιλάω γενικώς για τέτοιους ανθρώπους σαν τον Παπάζογλου».
Σε δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Παπάζογλου στην ίδια εκπομπή την Πέμπτη, είχε πει για τις χορευτικές ικανότητες της Μαρίας Ιωαννίδου: «Η Μαρία Ιωαννίδου, χωρίς να θέλω να την προσβάλλω, δεν μου άρεσε ως χορεύτρια. Δε μου άρεσε, δε με άγγιζε. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα, έπαιξε και στις ταινίες του Δαλιανίδη που της δημιούργησε αυτό το χαζοχαρούμενο».
