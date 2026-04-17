Χριστίνα Αλεξοπούλου: Στην Κωνσταντινούπολη για τη Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU)

Στην 152η Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU), η οποία πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη, συμμετέχει η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, ως μέλος της Αντιπροσωπείας του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνέλευσης, συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας με αντιπροσωπεία του Ουκρανικού Κοινοβουλίου, παρουσία του επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση και Βουλευτή της ΝΔ, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, καθώς και της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, κας Κατερίνας Νοτοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις, η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, ζητήματα κράτους δικαίου και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία του κοινοβουλευτικού διαλόγου στη διαμόρφωση συνθηκών σταθερότητας και συνεργασίας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.