Το Αίγιο γιορτάζει σήμερα την Παναγία Τρυπητή- Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις της ημέρας -Live

Με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια και θρησκευτική κατάνυξη, το Αίγιο και ο Δήμος Αιγιαλείας τιμούν σήμερα την προστάτιδά τους, Παναγία Τρυπητή.

Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Αχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας και την Ελληνική Βουλή ο τ. Υφ. Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης.

Το πρόγραμμα:

Παρασκευή 17/04 (Ανήμερα της Γιορτής)

07:00: Όρθρος.

08:20: Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

10:45: Εκκίνηση της Λιτανείας από το Ιερό Προσκύνημα προς την Πλατεία Αγίας Λαύρας, με τη συμμετοχή των Φιλαρμονικών Αιγίου, Ακράτας και Αιγείρας.

Κυριακή του Θωμά 19/04:

19:00: Απόδοση της Γιορτής και επανατοποθέτηση της Εικόνας στον Θρόνο Της.

Στον εορτασμό θα συμμετάσχει πλειάδα Μητροπολιτών, μεταξύ των οποίων οι Μητροπολίτες Πατρών κ. Χρυσόστομος, Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ, Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, Νέας Ιωνίας-Φιλαδελφείας-Ηρακλείου-Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, Παραμυθίας-Φιλιατών-Γηρομερίου-Πάργης κ. Σεραπίων καθώς επίσης και ο οικείος Ποιμενάρχης Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος και ο πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος