Διατροφή: Οι 5 χειρότερες τροφές για το έντερο και πώς να το προστατεύσετε

Το έντερο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους «πυλώνες» της υγείας μας.

Στο πεπτικό μας σύστημα ζουν τρισεκατομμύρια μικροοργανισμοί, βακτήρια, ιοί και μύκητες που σχηματίζουν το λεγόμενο μικροβίωμα του εντέρου. Αυτοί οι μικροοργανισμοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πέψη, στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και στη συνολική λειτουργία του οργανισμού. Ωστόσο, η καθημερινή διατροφή επηρεάζει σημαντικά την ισορροπία αυτού του μικροβιακού οικοσυστήματος.

Οι 5 χειρότερες τροφές για το έντερο – Τι να τρώτε αντί για αυτές

Ορισμένες τροφές, ιδιαίτερα οι υπερ-επεξεργασμένες, μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη επιβλαβών μικροβίων και να προκαλέσουν φλεγμονή στο έντερο. Αντίθετα, άλλες τροφές βοηθούν στη θρέψη των ωφέλιμων βακτηρίων και συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Πέντε τροφές που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου είναι οι εξής:

Κόκκινο κρέας

Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα

Αλκοόλ

Τεχνητά γλυκαντικά

Γαλακτοκομικά

Κόκκινο κρέας

Η κατανάλωση κόκκινου κρέατος, όπως το μοσχάρι, το αρνί και το χοιρινό, μπορεί να αυξήσει ορισμένες τοξίνες στο έντερο. Τα μικρόβια του εντέρου μετατρέπουν τη L-καρνιτίνη, ένα αμινοξύ που βρίσκεται στο κόκκινο κρέας, σε μια επιβλαβή ένωση που ονομάζεται N-οξείδιο της τριμεθυλαμίνης (TMAO). Το TMAO μπορεί να οδηγήσει σε σκλήρυνση των αρτηριών και αυξημένο κίνδυνο καρδιοπαθειών.

Επιπλέον, η κατανάλωση επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος (μπέικον, λουκάνικα, πεπερόνι) μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα μικροβίων που συμβάλλουν στη φλεγμονή και στον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου.

Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα είναι βιομηχανικά παρασκευασμένα προϊόντα, έτοιμα προς κατανάλωση ή ζέσταμα. Περιέχουν ελάχιστες έως καθόλου ολόκληρες τροφές και είναι συχνά πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, πρόσθετα σάκχαρα, νάτριο (αλάτι) και άλλα πρόσθετα που βλάπτουν το μικροβίωμα. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

Αναψυκτικά

Fast food

Κοτομπουκιές (nuggets)

Hot dogs

Γλυκά

Αυτά τα τρόφιμα μειώνουν την ποικιλομορφία των “καλών” μικροβίων, οδηγώντας σε φλεγμονή του εντέρου και αυξημένη διαπερατότητα εντέρου (ή σύνδρομο διαρρέοντος εντέρου), επιτρέποντας σε τοξίνες να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος.

Αλκοόλ

Μελέτες δείχνουν ότι η μακροχρόνια κατανάλωση αλκοόλ μεταβάλλει σημαντικά το μικροβίωμα. Το αλκοόλ μειώνει τα ωφέλιμα μικρόβια και αυξάνει τα παθογόνα, ενώ μπορεί επίσης να προκαλέσει βλάβες στο εντερικό τοίχωμα, διευκολύνοντας την είσοδο επιβλαβών ουσιών στον οργανισμό.

Τεχνητά γλυκαντικά

Τα υποκατάστατα ζάχαρης χωρίς θερμίδες μπορούν να προκαλέσουν ανισορροπία στο μικροβίωμα, να αυξήσουν τη φλεγμονή και να μειώσουν τα πολύτιμα λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου (SCFAs) που υποστηρίζουν την πεπτική υγεία. Έρευνες υποδηλώνουν ότι αυτές οι επιδράσεις μπορεί να συμβάλλουν σε υψηλότερο κίνδυνο παχυσαρκίας και διαβήτη τύπου 2.

Γαλακτοκομικά

Ορισμένοι άνθρωποι ενδέχεται να δυσκολεύονται στην πέψη των γαλακτοκομικών λόγω συγκεκριμένων καταστάσεων:

Δυσανεξία στη λακτόζη: Περίπου το 70% των ενηλίκων παγκοσμίως δεν διαθέτει αρκετή λακτάση (το ένζυμο για τη διάσπαση της λακτόζης), με αποτέλεσμα συμπτώματα όπως φούσκωμα, διάρροια και κοιλιακό άλγος.

Αλλεργία στο γάλα: Μια από τις πιο κοινές αλλεργίες που προκαλείγαστρεντερικές διαταραχές και εμετούς.

Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (IBD): Άτομα με νόσο του Crohn ή ελκώδη κολίτιδα συχνά αποφεύγουν τα γαλακτοκομικά για να προλάβουν τις εξάρσεις των συμπτωμάτων τους.

Τι να τρώτε για καλύτερη υγεία του εντέρου

Ορισμένες τροφές προάγουν τη μικροβιακή χλωρίδα και την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, όπως: