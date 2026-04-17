Ζωοδόχου Πηγής: Γιατί θεωρείται μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα
Της Ζωοδόχου Πηγής σήμερα!
Η Θεοτόκος ονομάζεται και Ζωοδόχος Πηγή. Ο όρος ξεκίνησε να χρησιμοποιείται με την αποκάλυψη μιας ιερής πηγής στο Μπαλουκλί της Κωνσταντινούπολης από τη Θεοτόκο σε έναν στρατιώτη που ονομαζόταν Λέων Μάρκελς, ο οποίος αργότερα έγινε ο βυζαντινός αυτοκράτορας Λέων Α΄ (457-474).
Η εορτή είναι αφιερωμένη ουσιαστικά στην Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία, ενώ είναι δημιούργημα του Θεού, όπως όλοι οι άνθρωποι, εντούτοις κυοφόρησε υπερφυσικά και συνέβαλε με την υπακοή της στο θέλημα Του, στην ενανθρώπηση του Υιού του Θεού. Γέννησε τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, τη ζωή και την ανάσταση της ανθρωπότητας, τον ελευθερωτή των ανθρώπων από τα πάθη.
Τα ονόματα που γιορτάζουν κάθε χρόνο την Παρασκευή του Πάσχα, δηλαδή φέτος στις 17 Απριλίου, είναι: Ζωή, Ζώης, Ζήσης, Ζήσιμος, Ζησούλα, Ζωΐτσα, Ζωζώ, Πηγή, Κρήνη, Κρηνιώ, Νίκη.
Παρασκευή του Πάσχα σήμερα λοιπόν και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τα εγκαίνια του ιερού ναού της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί.
Ο Λέων έχτισε την ιστορική εκκλησία Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλί στο σημείο εκείνο, στην οποία έγιναν πολυάριθμες θαυματουργές θεραπείες κατά τη διάρκεια των αιώνων, με τη μεσολάβηση της, καθιστώντας μία από τις σημαντικότερες τοποθεσίες προσκυνήματος στην Ελληνική Ορθοδοξία.
Έτσι, ο όρος «Ζωοδόχος Πηγή» έγινε ένα επίθετο της Αγίας Θεοτόκου και εκπροσωπήθηκε στην τέχνη της εικονογραφίας.
Ποιοι άλλοι Άγιοι τιμώνται σήμερα
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, στις 17 Απριλίου τιμώνται:
-Ο Άγιος Μάρκος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής
-O Άγιος Μακεδόνιος o Β’ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»
Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:
-Ζώης, Ζωή, Ζήσης, Ζήσιμος, Ζωοπηγή
-Θεοπηγή
-Πολυζώης, Πολυζώη
-Χρυσοπηγή, Πηγή, Κρήνη, Κρηνιώ
-Παναγιώτης, Παναγιώτα,
-Μάρκος, Μαρκία
-Νίκη
