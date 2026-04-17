Αγρίνιο: Άνοιξε πυρ από κινούμενο αυτοκίνητο εναντίον άλλου οχήματος

Την κινητοποίηση της Αστυνομίας επέφερε πολύ σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε την περασμένη νύχτα στο Αγρίνιο.

Φέρεται να κατεγράφη βραδινές ώρες περί τις 11:30 στις οδούς Αιγαίου και Πάτμου μεταξύ ατόμων Ρομά που επέβαιναν σε τρία αυτοκίνητα.

Ο οδηγός του προπορευόμενου οχήματος φέρεται να βγήκε από την οροφή του αυτοκίνητου και να στόχευσε τον οδηγό στο όχημα πίσω του, πυροβολώντας 7-8 φορές προς το μέρος του.

Τα αυτοκίνητα ήταν εν κινήσει στο όχημα προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. Ο οδηγός του οχήματος που δέχτηκε τις σφαίρες κατάφερε να αποφύγει τους πυροβολισμούς και να απομακρυνθεί από το σημείο.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν λόγο πως μεταξύ τους υπήρχαν παλαιότερες διαφορές. Η συνάντηση ήταν τυχαία και οι φερόμενοι δράστες μόλις αντιλήφθηκαν τον έτερο άνδρα φέρονται να τον καταδίωξαν και να άνοιξαν πυρ σε βάρος του.

πηγη agriniopress