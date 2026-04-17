Μυστήριο με τη νεκρή γυναίκα σε πολυκατοικία στην Αθήνα: «Καβγαδίσαμε» λέει ο Ιταλός ύποπτος

Οι αστυνομικοί έχουν προσαγάγει τον 45χρονο Ιταλό με τον οποίο η νεκρή φέρεται να είχε κλείσει ραντεβού τις προηγούμενες ώρες μέσα από ιστοσελίδα γνωριμιών.

Μυστήριο εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες μια γυναίκα περίπου 30 ετών από την Αιθοπία βρέθηκε στο κενό τα ξημερώματα της Παρασκευής και κατέληξε σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο του κτηρίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο Ιταλός που είχε νοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης καθώς βρισκόταν για διακοπές στη χώρα μας, είπε στους αστυνομικούς ότι είχε καβγαδίσει με τη γυναίκα. Σημειώνεται ότι τόσο ο 45χρονος όσο και η γυναίκα είχαν αμυχές στο πρόσωπο και το σώμα.

Ο ίδιος φέρεται, επίσης, να ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε τη νεκρή και ότι την είχε διώξει από το διαμέρισμα λίγο πριν το τραγικό γεγονός.

Ωστόσο, όπως μεταφέρουν αστυνομικές πηγές, στο σημείο του 4ου ορόφου από το οποίο έπεσε η γυναίκα υπάρχει ένα παράθυρο το οποίο δεν ανοίγει και πρέπει να το σπάσει κανείς. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ακόμα ότι το διαμέρισμα που είχε νοικιάσει ο Ιταλός ήταν στον 3ο όροφο. Αυτό που εξετάζεται είναι αν η γυναίκα αναγκάστηκε να ανέβει στον τέταρτο επειδή ήταν υπό καταδίωξη, έσπασε το παράθυρο και βρέθηκε στο κενό.

Η μαρτυρία ενοίκου

Ένοικος της πολυκατοικίας της οδού Κολοκοτρώνη περιέγραψε νωρίτερα τι άκουσε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα σήμερα.

Όπως είπε «γύρω στις 4 και 20 ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές. Στη συνέχεια οι κραυγές ακούστηκαν μέσα από την πολυκατοικία, δεν ξέρω αν ήταν κάποιος τσακωμός. Λίγο μετά σταμάτησαν κραυγές και ακούστηκαν μουρμουρητά».