Μια συνταγή πεντανόστιμη και εύκολη
Ο γνωστός σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για σπιτική κρεατόπιτα.
Μια συνταγή εύκολη και πεντανόστημη.
Τα υλικά
1 πακέτο χωριάτικο φύλλο
750 γρ. αρνίσιο μπούτι
2 λευκά κρεμμύδια
1 πράσο
100 γρ. γιαούρτι
250 γρ. ξινομυζήθρα
150 γρ. τραχανάς ξινός
150 γρ. βούτυρο
2 αυγά
100 ml ελαιόλαδο
50 ml λευκό κρασί
1/2 ματσάκι άνηθος
1 ματσάκι δυόσμος
αλάτι
πιπέρι
Η διαδικασία
- Παίρνουμε αρχικά το αρνίσιο μπούτι και το κόβουμε σε μικρά κομμάτια.
- Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνουμε το βούτυρο και μόλις λιώσει ρίχνουμε το πράσο, τα κομμάτια κρέατος, το κρεμμύδι, τον ξινό τραχανά (που τραβάει και τα υγρά), ανακατεύουμε και αφήνουμε τα υλικά να θωρακιστούν.
- Μετά από λίγο προσθέτουμε τον άνηθο, τον δυόσμο, το ανθότυρο, λίγη φέτα και λίγο γιαούρτι, ενώ ανακατεύουμε καλά.
- Στη συνέχεια σε ένα ταψί αλείφουμε τον πάτο με βούτυρο, βάζουμε τρία χωριάτικα φύλλα, προσθέτουμε τη γέμιση, καλύπτουμε με τρία ακόμα χωριάτικα φύλλα και βάζουμε το ταψί στον φούρνο.
- Ψήνουμε στους 160 με 170 βαθμούς για περίπου μια ώρα.
Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη
Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας
Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία
