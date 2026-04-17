Όταν το Πανεπιστήμιο Πατρών «πετάει» στο διάστημα- Η εμπλοκή του στην αποστολή ERMIS με την εκτόξευση τριών νανοδορυφόρων

Τι λέει στο thebest.gr o Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Βασίλης Κωστόπουλος

Το Πανεπιστήμιο Πατρών «πέταξε» με έναν τρόπο στο διάστημα στις 30 Μαρτίου και δεν ήταν η πρώτη φορά. Ήταν η μέρα κατά την οποία εκτοξεύτηκαν από την SpaceX οι 3 νανοδορυφόροι ERMIS 1, 2 και 3. Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ – [ERMIS Hellenic Cubesat Demonstration Mission] έχει στόχο να πιστοποιήσει νέες, καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, όπως οι επικοινωνίες 5G για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), δορυφορικές τηλεπικοινωνίες με laser και η παρατήρηση της γης με υπερφασματική κάμερα. Για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο πρόγραμμα μιλά στο thebest ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Βασίλης Κωστόπουλος Με ποιο τρόπο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πρόγραμμα ERMIS στο πλαίσιο του οποίου στις 30 Μαρτίου εκτοξεύτηκαν από την SpaceX οι 3 νανοδορυφόροι ERMIS 1, 2 και 3. Ποια η εμπλοκή του στην κατασκευή των νανοδορυφόρων; Το έργο που ανέλαβε το Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών) στο πλαίσιο της αποστολής ERMIS αφορά στον πλήρη μηχανολογικό σχεδιασμό (δομικό και θερμικό) των τριών νανοδορυφόρων του προγράμματος. Συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Πατρών ανέλαβε τη δομική ανάλυση των 3 δορυρόρων (2 δορυφόρων 6U και ενός 8U) μέσω πεπερασμένων στοιχείων για τη διασφάλιση της δομικής τους ακεραιότητας κατά τη φάση της εκτόξευσης, αλλά και το θερμικό σχεδιασμό και τη θερμική τους ανάλυση για τη διασφάλιση της επιβίωσης στο διαστημικό περιβάλλον και την εύρυθμη λειτουργία τους, σε χαμηλή γήινη τροχιά (στα 550 km γύρω από τη Γη). Ειδικά για το κομμάτι της κατασκευής των τριών νανοδορυφόρων αναλάβαμε το σχεδιασμό συγκεκριμένων δομικών στοιχείων, όπως τα εξωτερικά πάνελ για την κάλυψη των δορυφόρων, δομικές ενισχύσεις/τροποποιήσει του φέροντος πλαισίου και πλατφόρμες, βάσεις και υποστηρίγματα που απαιτούνταν για την τοποθέτηση των υποσυστημάτων και φορτίων των νανοδορυφόρων στη δομής τους. Tα δομικά αυτά στοιχεία σχεδιάστηκαν ειδικά για τις ανάγκες της αποστολής ERMIS και κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, από εξωτερικούς βιομηχανικούς συνεργάτες του προγράμματος τους οποίους επιβλέψαμε. Επιπλέον, κατά τη συναρμολόγηση και ολοκλήρωση των τριών νανοδορυφόρων παρείχαμε καθοδήγηση σε ζητήματα συναρμολόγησης, όπως η τοποθέτηση των επιμέρους υποσυστημάτων, η επιλογή κατάλληλων συνδετικών στοιχείων και η τοποθέτηση τους. Τέλος, το Πανεπιστήμιο Πατρών συνεισέφερε ενεργά και στη διενέργεια των τελικών δοκιμών αποδοχής των τριών νανοδορυφόρων (μηχανικών δοκιμών ταλάντωσης και δοκιμών θερμικού κενού), στο σχεδιασμό μηχανολογικού υποστηρικτικού εξοπλισμού που απαιτείτο για τις δοκιμές αυτές, αλλά και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων τους. Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο του 2025 στο European Space Research and Technology Centre (ESTEC) που βρίσκεται στο Noordwijk της Ολλανδίας και ήταν απαραίτητες για την επαλήθευση του σχεδίου αλλά και της ικανότητας των συστημάτων των νανοδορυφόρων να λειτουργούν ως σύνολο κάτω από συνθήκες που προσομοιάζουν αυτές στις οποίες θα κληθούν να ανταπεξέλθουν κατά τη φάση εκτόξευσης αλλά και της μετέπειτα λειτουργίας τους στο διάστημα. Η διενέργεια των συγκεκριμένων δοκιμών ήταν επίσης απαραίτητη την τελική αποδοχή των τριών νανοδορυφόρων της αποστολής ERMIS για εκτόξευση από τη SpaceX. Τη διαστημική αποστολή ERMIS επιβλέπει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ)/European Space Agency με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σε ποια φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή το έργο. Τι δεδομένα συλλέγει, σε ποιους τομείς και ποιος ο ρόλος του Πανεπιστημίου Πατρών; Κατά την πρώτη τροχιά που πραγματοποιήθηκε έπειτα από την άφεση των τριών νανοδορυφόρων από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX ελήφθησαν τα πρώτα σήματα (Beacons) των τριών δορυφόρων, που επιβεβαίωσαν ότι και οι τρεις νανοδορυφόροι είναι λειτουργικοί. Κατά τις επόμενες ημέρες/εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν σταδιακά σταθερές, αμφίδρομες επικοινωνίες με τους τρείς νανοδορυφόρους, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Αυτή τη στιγμή οι τρείς νανοδορυφόροι βρίσκονται στη Launch and Early Orbit Phase (LEOP) φάση της αποστολής τους, όπου σταδιακά σταθεροποιείται και βελτιστοποιείται η λειτουργία τους, μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό λειτουργίας/επικονωνίας, ώστε να ξεκινήσει το κυρίως τμήμα της αποστολής τους. Αναφορικά με το κυρίως μέρος της αποστολής, οι δορυφόροι ERMIS-1 και ERMIS-2 θα προχωρήσουν σε επίδειξη νέων τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών όπως επικοινωνίες 5G για εφαρμογές στο πεδίο του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things – IoT) αλλά και αμφίδρομες τηλεπικοινωνίες μεταξύ των δυο δορυφόρων (Inter-Satellite Link – ISL). Η κύρια αποστολή του δορυφόρου ERMIS-3 περιλαμβάνει την παρατήρηση του Ελλαδικού χώρου μέσω λήψης υπερφασματικών εικόνων, τη συμπίεση των εικόνων από το δορυφόρο μέσω της χρήσης ειδικών αλγορίθμων συμπίεσης σήματος και τη μεταφορά των εικόνων αυτών στη Γη (τηλεσκόπιο Χελμού) μέσω της χρήσης laser-optical link τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Μέσω της ζεύξης οπτικών επικοινωνιών με τη χρήση δέσμης laser αναμένεται να επιτευχθούν ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων που φτάνουν το 1 Gbps, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τις επιδόσεις παραδοσιακών συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων. Το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν συμμετέχει με άμεσο τρόπο στον τομέα της λειτουργίας των δορυφόρων, όμως, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την υπόλοιπη ομάδα της αποστολής ERMIS σε θέματα που αφορούν τη θερμική ισορροπία των δορυφόρων καθώς αυτοί βρίσκονται σε λειτουργία στο περιβάλλον της χαμηλής γήινης τροχιάς (LEO), αλλά και σε όποια τεχνικά προβλήματα προκύψουν στη συνέχεια της αποστολής, με κατάλληλη παρέμβαση στα μηχανικά συστήματα σταθεροποίησης των δορυφόρων. Ποια η επόμενη φάση και να σταθούμε στις οπτικές επικοινωνίες με laser και σύνδεση του δορυφόρου με τον οπτικό διαστημικό σταθμό εδάφους στον Χελμό. Θα συμμετέχει το Πανεπιστήμιο σε αυτό και με ποιο τρόπο; Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο τμήμα της επίτευξης τηλεπικοινωνιών μέσω δέσμης laser με έμμεσο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, για την αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων μέσω δέσμης laser είναι απαραίτητη η ευθυγράμμιση μεταξύ του συστήματος οπτικών επικοινωνιών του Χελμού και των συστημάτων του δορυφόρου, που παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για τον προσανατολισμό του. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί το ότι ο σχετικός προσανατολισμός των συστημάτων αυτών δεν θα μεταβληθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της αποστολής. Έτσι, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της ανάλυσης του νανοδορυφόρου ERMIS-3, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη δυσκαμψία των δομικών στοιχείων που διατηρούν την ευθυγράμμιση όλων των συστημάτων του δορυφόρου, και σχετίζονται με την πραγματοποίηση της ζεύξης οπτικών τηλεπικοινωνιών, ώστε να διασφαλιστεί πως η επίδραση του περιβάλλοντος (οι επιταχύνσεις, οι καταπονήσεις και τα ταλαντωτικά φορτία της φάσης εκτόξευσης, αλλά και οι εναλλαγές θερμοκρασίας κατά τη λειτουργεία του δορυφόρου σε τροχιά γύρω από τη Γη) δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στη στην ευθυγράμμιση αυτών των συστημάτων. Η ικανότητα της δομής του νανδορυφόρου ERMIS-3 να διατηρεί την πλήρη ευθυγράμμιση των μονάδων που είναι απαραίτητες για την επίτευξη αξιόπιστων οπτικών επικοινωνιών μέσω laser διαπιστώθηκε και στην πράξη κατά τη διενέργεια σχετικών δοκιμών/μετρήσεων ευθυγράμμισης που πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα ανάπτυξης της αποστολής ERMIS πριν από την εκτόξευση του. Τι αναμένουμε από αυτό το έργο, σε ποιους τομείς και με ποιο τρόπο θα δούμε εξελίξεις και εφαρμογές αυτών των νέων δεδομένων; Μπορείτε να μας αναφέρετε μερικά παραδείγματα; Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα αυτού του έργου είναι η δημιουργία και διατήρηση μιας ομάδας δεκάδων επιστημόνων (όλων των ακαδημαϊκών βαθμίδων) προερχόμενων κυρίως από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, η οποία κατέχει σημαντική εμπειρία/τεχνογνωσία στο πεδίο της σχεδίασης διαστημικών αποστολών, αλλά και στα πεδία του σχεδιασμού/ανάπτυξης, κατασκευής/συναρμολόγησης, δοκιμής και διαχείρισης, λειτουργίας και χειρισμού προηγμένων νανοδορυφόρων. Η ύπαρξη αυτής της τεχνογνωσίας θα ανοίξει το δρόμο την ανάπτυξη νέων, ακόμη πιο φιλόδοξων διαστημικών αποστολών στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες υποδομές κατασκευής, συναρμολόγησης και λειτουργίας/διαχείρησης συστημάτων νάν και μικρο δορυφόρων. Η παρούσα αποστολή δοκιμάζει καινοτομίες που αποτελούν βάση για μελλοντικές αποστολές (intersatellite link και laser optical link) ενώ παράλληλα συλλέγει δεδομένα υψηλής ακρίβειας (ακρίβεια στο έδαφος μικρότερη των 5m), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες εφαρμογές (πολιτική προστασία, γεωργία ακριβείας κλπ).

Τι σημαίνει για το Πανεπιστήμιο Πατρών η συμμετοχή του σε αυτό το πρόγραμμα; Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο πρόγραμμα ERMIS είναι σημαντική καθώς συνεχίζει μια μακρά παράδοση συμμετοχής σε διαστημικές αποστολές. Πλέον, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει συμμετάσχει άμεσα στην πραγματοποίηση τεσσάρων διαστημικών αποστολών, οι οποίες απαρτίζονται συνολικά από έξι δορυφόρους. Η πρώτη αποστολή στην οποία συμμετείχε το Πανεπιστήμιο Πατρών ήταν η εκπαιδευτική αποστολή Young Engineers' Satellite 2 (YES2), που αποτελείτο από έναν μικρoδορυφόρο με μάζα 36 kg, ο οποίος είχε ως αποστολή της επίδειξη μιας σειράς καινοτόμων τεχνολογιών μεταξύ των οποίων και το space mail (αποστολή φορτίου από το διαστημικό σταθμό προς την Γη με ελεγχόμενο τρόπο) και εκτοξεύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2007. Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχε επίσης στο πρόγραμμα De-Orbit Sail (De-Orbiting of Satellites using Solar Sails), όπου ο στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη και η δοκιμή πτήσης μιας νέας, χαμηλού κόστους/κινδύνου διάταξης εκτροπής δορυφόρων από την τροχιά τους, βασισμένης σε Ηλιακό Ιστίο εμβαδού 25 m2, με συνολική μάζα (συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας του δορυφόρου) 3 kg. Ο δορυφόρος αυτός εκτοξεύθηκε με επιτυχία το 2015 από τον ISS (International Space Station). Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου μας σε διαστημικές αποστολές συνεχίστηκε με τον δορυφόρο UPSat, έναν εκ των δυο πρώτων ελληνικών νανοδορυφόρων που αναπτύχθηκαν ποτέ αλλά και τον πρώτο δορυφόρο που αναπτύχθηκε ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο ο οποίος αποτελείτο πλήρως από open-source software αλλά και hardware. O UPSat ήταν ένας CubeSat μεγέθους 2U (περίπου 10×10×20 εκατοστά) ο οποίος αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από το Πανεπιστήμιο Πατρών (με με συμμετοχή στην τελευταία φάση της αποστολής της Libre Space Foundation). Αποτέλεσε μέρος της αποστολής QB50, στόχος της οποίας ήταν η μελέτη της κατώτερης θερμόσφαιρας της Γης και εκτοξεύτηκε στις 18 Απριλίου του 2017. Η πορεία αυτή μας φέρνει πλέον στο 2026 και την εκτόξευση των τριών νανοδορυφόρων (CubeSats) του προγράμματος ERMIS. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο πρόγραμμα ERMIS, όπως και σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα διαστημικής τεχνολογίας, επιτρέπει τη διατήρηση της σχετικής τεχνογνωσίας που κατέχει το τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών γύρω από τη σχεδίαση και ανάπτυξη μικρών δορυφόρων, την προσέλκυση νέου ανθρωπίνου δυναμικού στον ερευνητικό τομέα και τη συνεχή παραγωγή νέου ερευνητικού έργου, αλλά και την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στο πεδίο των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών, το οποίο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζεται από ραγδαία πρόοδο. Τέλος, με τη συνεχή συμμετοχή μας σε πραγματικές διαστημικές αποστολές διατηρείται η ανταγωνιστικότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών, μέσω της παροχής συγχρόνων και εφαρμοσμένων γνώσεων στους σπουδαστές μας.