Τέσσερις περιοχές της Πάτρας στις υψηλότερες θερμοκρασίες της χώρας την Πέμπτη

Ξεπέρασε τους 26°C ο υδράργυρος την Πέμπτη 16 Απριλίου – Στις πρώτες θέσεις η Πάτρα με τέσσερις καταγραφές υψηλών θερμοκρασιών
Ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφηκαν τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 16 Απριλίου στη Δυτική Ελλάδα, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό που θύμιζε περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές ξεπέρασε τους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη μέγιστη τιμή καταγράφηκε στο Κομπότι Άρτας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 26,4°C.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η Πάτρα βρέθηκε δυναμικά στις πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας, καθώς τέσσερις διαφορετικές περιοχές της πόλης συγκαταλέγονται ανάμεσα στις υψηλότερες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν πανελλαδικά.
Ο σχετικός χάρτης αποτυπώνει την κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα, ενώ παρουσιάζονται και οι οκτώ σταθμοί με τις υψηλότερες τιμές, μεταξύ συνολικά 558 ενεργών μετεωρολογικών σταθμών.
