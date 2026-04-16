Οριοθέτηση και σχεδιασμός έργων αντιπλημμυρικής προστασίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στην υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Οριοθετήσεων και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε υδατορέματα περιοχής Δυτικής Αχαΐας» προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η μελέτη, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, αφορά την οριοθέτηση και τον σχεδιασμό έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε έξι βασικά υδατορέματα της ΠΕ Αχαΐας και συγκεκριμένα στα ρέματα Βουρλάκι, Ρέθι, Λαρισσός, Πείρος, Σερδινή και Φράγκα. Σε όλους τους ποταμούς - χειμάρρους θα γίνει τοπογραφική αποτύπωση για την πλήρη γνώση των συνθηκών ροής ανάντη και κατάντη της περιοχής οριοθέτησης.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση ολοκληρωμένων τεχνικών, υδραυλικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών μελετών, με στόχο την οριοθέτηση των υδατορεμάτων, την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, την προστασία οικισμών, αγροτικών εκτάσεων και υποδομών, καθώς επίσης τη διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων με σεβασμό στο περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς και στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, η οποία εντείνει την ένταση και τη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η ολοκλήρωση της μελέτης θα επιτρέψει την ωρίμανση των απαραίτητων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και θα αποτελέσει τη βάση για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης και την υλοποίηση παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν την ασφάλεια των υποδομών, των πολιτών και των περιουσιών τους.