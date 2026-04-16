Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ 2026-2027: Αλλάζει η ημερομηνία για την πρεμιέρα - Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Άμεσα αναμένεται να υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ 2026-2027 του οποίου η διάρκεια θα είναι για 13 μήνες.

Ωστόσο, το πρόγραμμα δεν προβλέπεται να κάνει πρεμιέρα την Πρωτομαγιά όπως έχει εξαγγελθεί, αλλά αναμένεται να βγει στον «αέρα» την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές της ΔΥΠΑ μιλώντας στο enikonomia.gr .

Επίσης οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ 2026-2027 θα φιλοξενηθεί στην ειδική πλατφόρμα του www.gov.gr εδώ όπως και το αντίστοιχο πρόγραμμα της περιόδου 2025-2026.

Και μετά θα πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδρομή από τους πολίτες: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Ακόμη επισημαίνεται πως η υποβολή αιτήσεων θα γίνει, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων. Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις συμμετοχής στο προηγούμενο αντίστοιχο πρόγραμμα γίνονταν με τον παρακάτω τρόπο. Ειδικότερα, υπέβαλαν αίτηση για το πρόγραμμα:

Αρχικά όσοι είχαν τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 0.

Μετά οι πολίτες που είχαν τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 1.

Και εν συνεχεία όσοι είχαν τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 2,3,4,5,6,7,8,9 .

Πάντως σε κάθε ΑΦΜ η διάρκεια για τις αιτήσεις ήταν 3 ημέρες.

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος

Κάποια από τα βασικά στοιχεία του προγράμματος, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr, είναι τα εξής:

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι:

οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ή οι ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2025

ή οι άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον 3 μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, ενώ για τους μακροχρόνια ανέργους (τουλάχιστον 12 μήνες ανεργίας) ισχύουν διαφορετικά εισοδηματικά κριτήρια.

Μέριμνα για τις ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες

Το πρόγραμμα θα δώσει ιδιαίτερη μέριμνα:

Στα ΑμεΑ

Δίνεται μοριοδότηση της ιδιότητας με 50 μόρια

Τα δικαιούχα ΑμεΑ ή οι δικαιούχοι που έχουν στην οικογένεια τους ΑμεΑ μπορούν να συμμετέχουν κάθε χρόνο στο πρόγραμμα Κοινωνικό Τουρισμό της ΔΥΠΑ.

Στους πολύτεκνους

Δίνονται 15 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

Δίνεται κάθε χρόνο η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός. Αυτό θα ισχύσει από φέτος.

Δεν θα αποκλειστούν από το πρόγραμμα του επόμενου έτους εάν δεν χρησιμοποίησαν τις επιταγές τους. Αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή από φέτος.

Στους μονογονείς, δηλαδή στις μονογονεϊκές οικογένειες

Θα έχουν ιδιαίτερη μοριοδότηση.

Ποιοι μένουν εκτός

Δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στον Κοινωνικό Τουρισμό 2026-2027:

Όσοι δεν ενεργοποίησαν την επιταγή του αντίστοιχου προγράμματος 2025-2026.

Όσοι έχουν ενταχθεί σε άλλα παρόμοια προγράμματα όπως στον Τουρισμό για Όλους.

Οι διανυκτερεύσεις

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορούν να πραγματοποιήσουν:

Έως 10 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων που βρίσκονται στις νήσους:

Λέρο,

Λέσβο,

Χίο,

Κω,

Σάμο,

Ρόδο με μηδενική οικονομική συμμετοχή.

Έως 12 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων που βρίσκονταιστους δήμους Ιστιαίας –Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της ΠΕ Ευβοίας, στις ΠΕ Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλωνκαι Έβρου, με μηδενική οικονομική συμμετοχή.

Έως 6 διανυκτερεύσεις στα καταλύματα όλων των άλλων περιοχών, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Η επιδότηση για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα τουριστικά καταλύματα

Α. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Αυτά επιδοτούνται στο 100% για ΑμεΑ (άρα μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), 50% για γενικό πληθυσμό (25% η ιδιωτική συμμετοχή)

Β. Οι τιμές επιδότησης τουριστικών καταλυμάτων

Αυτές εξαρτώνται από την κατηγορία και την περιοχή του τουριστικού καταλύματος.Υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές που είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Επίσης υπάρχει μέριμνα και για τις περιόδους αυξημένης ζήτησης: