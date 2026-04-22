Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026.

Κριός

Στην δουλειά θα πρέπει να δείξετε σήμερα φαντασία και εφευρετικότητα στην διαχείριση προβλημάτων, ώστε να καταφέρετε να έχετε τα προσδοκώμενα οικονομικά οφέλη. Η ενέργεια της μέρας θα επιτρέψει να βελτιώσετε τις σχέσεις σας με φίλους και συγγενείς και να ξεπεράσετε τα δύσκολα προβλήματα που είχαν προκύψει τελευταία. Κάποιες καινούργιες επαφές μπορεί να φέρουν μια νέα σχέση σε όσους αναζητούν το άλλο τους μισό.

Ταύρος

Συναισθηματική και οικονομική ασφάλεια χαρακτηρίζουν την μέρα σας, που σας επιτρέπει να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις ευλογίες που έχετε. Μια θετική μέρα για εσάς, με πάρα πολύ ενέργεια και μια γενικότερη διάθεση να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας. Φροντίστε την φυσική σας κατάσταση, εντάσσοντας λίγη άσκηση στο πρόγραμμα σας. Μην ξεχνάτε όμως να παρέχετε την βοήθεια σας στους λιγότερο τυχερούς…

Δίδυμοι

Δεν θα πρέπει να θεωρείτε κανέναν και τίποτε στην ζωή σας δεδομένο. Καθώς τα μεγάλα και σπουδαία πλησιάζουν, επενδύστε στις προσωπικές σας σχέσεις, μια και τα στηρίγματα στην ζωή δεν σας περισσεύουν… Το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο εργασιακό. Εάν αφεθείτε και εκφραστείτε ελεύθερα, η βλάβη στις σχέσεις σας που θα προκαλέσετε θα είναι σημαντική. Προσοχή λοιπόν και διπλωματία απαιτείται…

Καρκίνος

Οι εξελίξεις στο εργασιακό σας περιβάλλον είναι θετικές και τα πρώτα απτά αποτελέσματα της σκληρής σας δουλειάς δεν θα αργήσουν να φανούν. Κάτι σημαντικό που είχατε αναλάβει στον εργασιακό τομέα κοντεύει να ολοκληρωθεί. Διατηρείστε τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους ή συνεργάτες σε αρμονικό επίπεδο για να μην σας βγάλουν άλλου είδους προβλήματα από την πορεία σας.

Λέων

Σαν να σας έχει κάνει σοφότερους το Σύμπαν για μια μέρα, τα λεγόμενα σας ξαφνιάζουν τους γύρω σας αλλά και τον εαυτό σας. Βλέμματα επιδοκιμασίας αλλά και θαυμασμού θα σας συνοδεύουν όλη την μέρα, γι’ αυτό χαλαρώστε και απολαύστε το… Εάν βρίσκεστε σε σχέση, είναι η ιδανική μέρα να αξιολογήσετε αυτό που έχετε και να εμβαθύνετε. Εάν είστε μόνοι, η μέρα μπορεί να σας φέρει νέες φιλίες.

Παρθένος

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και την ορμή να εκπληρώσετε τους στόχους σας σήμερα. Αξιολογήστε σωστά τις ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν και κυνηγήστε το όνειρό σας. Το να φερθείτε όμως ανέντιμα σήμερα και να βλάψετε εσκεμμένα ή μη κάποιο άτομο είναι κάτι που δεν σας τιμά, ακόμη και να το σκεφτείτε. Αφήστε που θα το βρείτε αργά ή γρήγορα μπροστά σας.

Ζυγός

Χρειάζεστε περισσότερη κίνηση και δράση στην ζωή σας, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα σας καταπιεί η ρουτίνα και ο καναπές. Κινηθείτε περισσότερο, εντάξτε την άσκηση στην ζωή σας ή τουλάχιστον μια μικρή φυσική δραστηριότητα. Ένα συναισθηματικής φύσης θέμα απορροφά όλα σας την προσοχή, μια και δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε κάποια θέματα. Η αρχική σκέψη είναι συνήθως και η πιο σωστή. Εμπιστευτείτε την…

Σκορπιός

Πρέπει να περάσετε στην δράση φίλοι μου και να αφήσετε τα μεγαλεπήβολα σχέδια στην άκρη, καθώς και τα παχιά λόγια. Η δράση είναι αυτή που θα φέρει την επιτυχία… Θα πρέπει να δείξετε πυγμή στους γύρω σας, συνεργάτες, συναδέλφους ή ακόμη και μέλη της οικογένειας σας. Ο ρόλος σας είναι να βάλετε τα πράγματα σε τάξη για να επέλθει η αρμονία.

Τοξότης

Ο στόχος σας θα πρέπει να είναι να χαρίστε στιγμές χαλάρωσης στον εαυτό σας και να αισθανθείτε ευεξία, μια και σας περιμένει ένας νέος μήνας και σημαντικές προκλήσεις. Οι διαπροσωπικές σας σχέσεις κάθε άλλο παρά στατικές είναι και για να παραμείνουν ζωντανές και λειτουργικές χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο μεριές. Εσείς βάλατε τον αυτόματο πιλότο και νομίζετε πως κάνατε το καθήκον σας…

Αιγόκερως

Μια εσωτερική φωνή θα σας υποδείξει τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσετε κατά την διάρκεια της μέρας, ειδικά εάν πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Χρειάζεται επιμονή και κυρίως υπομονή για να δείτε τις επαγγελματικές σας προσπάθειες να καρποφορούν. Δεν γίνονται όλα από την μια μέρα στην άλλη…

Υδροχόος

Ο έντονος ανταγωνισμός τον επαγγελματικό τομέα σας δημιουργεί συνθήκες άγχους. Κάντε όσο καλύτερα μπορείτε την δουλειά σας, προσηλωμένοι στους στόχους σας και θα επιβληθείτε. Μην είστε τόσο απόλυτοι αναφορικά με τις απόψεις σας, μια και δεν είστε αλάθητοι. Θα πρέπει να δείξετε ανοχή ως προς τις απόψεις των άλλων και ίσως να διδαχτείτε μέσα από την ανταλλαγή απόψεων.

Ιχθείς

Εάν έχετε φροντίσει να βάλετε την προσωπική και επαγγελματική σας ζωή σας τάξη, σήμερα θα διαπιστώσετε ότι πολλά πράγματα λειτουργούν αυτόματα και δεν θα αργήσετε να δρέψετε τις επιτυχίες των προσπαθειών σας. Δεν έχετε καταφέρει όμως ακόμη να ολοκληρώστε αυτό που επιδιώκετε και αυτό σας κάνει δημιουργεί ένταση. Θα πρέπει να δείξετε όμως υπομονή και επιμονή στις προσπάθειες σας.