Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 19 Απριλίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, 19 Απριλίου,η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Θεοδώρου και οι συν αυτώ Φιλίππα Διόσκουρου Σωκράτη και Διονύσου.

Σήμερα γιορτάζουν οι: Φιλίππα, Φιλιππία, Φιλιώ

Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για τη Συγγενή Διαφραγματοκήλη

Η Ημέρα Δράσης για τη Συγγενή Διαφραγματοκήλη (Congenital Diaphragmatic Hernia Action Day) πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 19 Απριλίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με μια εκ γενετής ανωμαλία του διαφράγματος, που είναι απειλητική για τη ζωή των νεογνών και σημαντική αιτία βρεφικής θνησιμότητας. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή για τη Συγγενική Διαφραγματοκήλη (CDH International), μία διεθνή οργάνωση που συσπειρώνει επιστήμονες και οικογένειες πασχόντων ταγμένους στην αντιμετώπιση της πάθησης.

Η συγγενής διαφραγματοκήλη (CDH) εμφανίζεται όταν το διάφραγμα δεν κλείνει πλήρως κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα, τα κοιλιακά όργανα εισέρχονται στη θωρακική κοιλότητα και εμποδίζουν την ανάπτυξη των πνευμόνων. Περίπου το 50% των νεογνών που διαγιγνώσκονται με CDH πεθαίνουν από δύο σημαντικές επιπλοκές: την ατελή ανάπτυξη των πνευμόνων (πνευμονική υποπλασία) και την πνευμονική υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση στα πνευμονικά αιμοφόρα αγγεία).

Ένα στα 2.500 νεογνά μπορούν να εμφανίσουν την πάθηση και η αιτία της είναι ακόμη άγνωστη.