Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
The Best Carnival 2026
Πάτρα: Επιτυχημένο το Belle Époque Vol.3...

Πάτρα: Επιτυχημένο το Belle Époque Vol.3 Carnival Party - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Το Belle Epoque party by Makis Koulouris αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά σημείο αναφοράς της αποκριάτικης διασκέδασης, χαρίζοντας μια αξέχαστη εμπειρία σε όσους παρευρέθηκαν την Τρίτη 17-2

THE BEST CARNIVAL 2026
/

Το Belle Epoque Vol.3 Carnival Party by Makis Koulouris αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά σημείο αναφοράς της αποκριάτικης διασκέδασης, χαρίζοντας μια αξέχαστη εμπειρία σε όσους παρευρέθηκαν την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 στο Tulum Casa Mexico, στην Πάτρα.

Ο χώρος πλημμύρισε από ενέργεια, χαμόγελα και εντυπωσιακές μεταμφιέσεις εποχής, δημιουργώντας ένα σκηνικό εμπνευσμένο από τη χρυσή εποχή της Belle Époque. Η εμβληματική άμαξα – σήμα κατατεθέν του party – έκλεψε τις εντυπώσεις, ενώ η μουσική επιμέλεια του dj Χρήστου Μπερδέ κράτησε το κέφι αμείωτο μέχρι αργά. Άφθονα ποτά και γλυκές εκπλήξεις συμπλήρωσαν τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Θερμές ευχαριστίες στον ιδιοκτήτη κ. Απόστολο Φωτεινάτο και το προσωπικό του Tulum Casa Mexico για την άψογη φιλοξενία, καθώς και στους υποστηρικτές και χορηγούς επικοινωνίας της εκδήλωσης.

Ο Μάκης Κουλούρης ευχαριστεί θερμά όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία και το κέφι τους τη διοργάνωση, συμβάλλοντας ώστε, για 3η συνεχόμενη χρονιά, να καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία events του Πατρινού Καρναβαλιού. Το ραντεβού ανανεώνεται για το επόμενο, ακόμα πιο εντυπωσιακό Belle Époque VOL.4 CARNIVAL PARTY.

Οι φωτ. είναι της Φαύστας Φρατζή.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Μπραντ Πιτ: Ποιος ειναι ο Άρης Κόντος, ο σωσίας του που θα παίξει μαζί του στην ταινία στην Ύδρα

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι θα δούμε στην Τελετή Λήξης

Πάτρα: Το Σάββατο 21/2 The 80s - 90s Party με Μαντώ, Πωλίνα, Βόσσου και Μπίγαλη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πατρινό Καρναβάλι 2026 Belle Epoque Carnival Party Vol. 3 Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μάκης Κουλούρης