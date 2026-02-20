Πάτρα: Επιτυχημένο το Belle Époque Vol.3 Carnival Party - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Το Belle Epoque Vol.3 Carnival Party by Makis Koulouris αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά σημείο αναφοράς της αποκριάτικης διασκέδασης, χαρίζοντας μια αξέχαστη εμπειρία σε όσους παρευρέθηκαν την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 στο Tulum Casa Mexico, στην Πάτρα.

Ο χώρος πλημμύρισε από ενέργεια, χαμόγελα και εντυπωσιακές μεταμφιέσεις εποχής, δημιουργώντας ένα σκηνικό εμπνευσμένο από τη χρυσή εποχή της Belle Époque. Η εμβληματική άμαξα – σήμα κατατεθέν του party – έκλεψε τις εντυπώσεις, ενώ η μουσική επιμέλεια του dj Χρήστου Μπερδέ κράτησε το κέφι αμείωτο μέχρι αργά. Άφθονα ποτά και γλυκές εκπλήξεις συμπλήρωσαν τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Θερμές ευχαριστίες στον ιδιοκτήτη κ. Απόστολο Φωτεινάτο και το προσωπικό του Tulum Casa Mexico για την άψογη φιλοξενία, καθώς και στους υποστηρικτές και χορηγούς επικοινωνίας της εκδήλωσης.

Ο Μάκης Κουλούρης ευχαριστεί θερμά όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία και το κέφι τους τη διοργάνωση, συμβάλλοντας ώστε, για 3η συνεχόμενη χρονιά, να καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία events του Πατρινού Καρναβαλιού. Το ραντεβού ανανεώνεται για το επόμενο, ακόμα πιο εντυπωσιακό Belle Époque VOL.4 CARNIVAL PARTY.

Οι φωτ. είναι της Φαύστας Φρατζή.