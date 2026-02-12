Fall in love... with Studio 54!

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 22:00, στο W Club στο Ρίο
Το πιο glamorous καρναβαλικό party της Πάτρας έφτασε και δεν πρέπει να λείπει κανείς.
Το Studio 54 επιστρέφει πιο λαμπερό από ποτέ για να μας μεταφέρει τον discoπυρετό της χρυσής εποχής της διασκέδασης. Φέτος ειδικά που συμπίπτει με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, τα vibes «αγάπης» θα είναι εκρηκτικά.
Οι πύλες του πιο extravaganza partyανοίγουν αυτό το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 22:00, στο W Club στο Ρίο. Μια εξωφρενικά glamorous νύχτα γεμάτη λάμψη, iconic disco μουσικές και ένα σκηνικό βγαλμένο από τα πιο ασυγκράτητα 70s και 80s.
Έτοιμος να ζήσεις τον μύθο του πιο εμβληματικού clubτου πλανήτη;
Disco, Glam&Love στον απόλυτο καρναβαλικό συνδυασμό!
Λάμψη, χρυσόσκονη, iconic disco ρυθμοί και ένα dancefloor που δεν θα σταματήσει να πάλλεται μέχρι το πρωί.Γιατί το Studio 54 είναι ελευθερία, υπερβολή, ένταση, πάθος. Όλοι οι celebrities της εποχής και τα πιο γνωστά partyanimalsέδιναν το παρών μέχρι το πρωί στις πιο φρενήρεις, αξέχαστες νύχτες της Νέας Υόρκης.
Και αυτή ακριβώς η ενέργεια έρχεται κάθε χρόνο στο Πατρινό Καρναβάλι. Φέτος, όμως, το Studio 54 αποκτά και μια πιο ρομαντική διάσταση.Γιατί φέτος… Loveisonthedancefloor.Singles, couples, παρέες, όλοι γίνονται μέρος μιας βραδιάς όπου ο έρωτας συναντά τη disco και το partyφλέγεται.
Free Drink και οι DJs που ξέρουν να γράφουν ιστορία
Οι DJ Georgiou και DJ Gogos αποτελλούν εγγύηση και αναλαμβάνουν να κρατήσουν την έντασηστα ύψη με non-stop disco dance sets, remixes και all-time classics. Κανείς δεν θα σταματήσει να χορεύει.
Αν έχεις ζήσει έστω μία φορά αυτό το party, ξέρεις.
Αν όχι… φέτος είναι η χρονιά σου.
Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα καρναβαλικά parties της πόλης,FreeDrink με Valentine twist για μια νύχτα αξέχαστη. Βάλε το στην κορυφή της λίστας σου για τα φετινά parties.
Την καλύτερη διαθεση εξασφαλίζουν επίσης το BACARDIκαι η Μπύρα ΜΑΜΟΣ.
Dress Code: Be the Star! Σατέν, παγιέτες, glamκοστούμια, εντυπωσιακάheadpieces, platformheels, oversizedγυαλιά, όσοπιοextravagant, τόσοτοκαλύτερο.
Απαραίτητη προϋπόθεση: ξέφρενη διάθεση, χορός μέχρι τελικής πτώσης, πολλά vibes αγάπηςκαι φυσικά την πολυπόθητη πρόσκληση.
Σημεία Προπώλησης:
· Evathlon Total Fitness: Αθηνών 5, Ρίο
· W Rio: Ποσειδώνος 12, Ρίο
· MarmeladaBar: Ρήγα Φεραίου 48, Πλατεία Όλγας
· VinoDivino Πάτρα: Πλατεία Βορείου Ηπείρου, Αγία Σοφία
· The Mark: Αγίου Νικολάου 29
· Flex OneFitness & Pilates: Εγλυκάδος 78
Ραντεβού στο dancefloor.
Ό,τι συμβεί εκεί… θα μείνει εκεί!
