Πάτρα: Κινητοποίηση για ασθενή που διέφυγε από την ψυχιατρική του Ρίου

Σε κινητοποίηση βρίσκεται αυτή την ώρα η Αστυνομία, καθώς ενημερώθηκε ότι ασθενής απέδρασε από το νοσοκομείο του Ρίου.

Πρόκειται για άνδρα που νοσηλευόταν στην ψυχιατρική κλινική και, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε να διαφύγει της προσοχής του προσωπικού.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ., με περιπολικά να σπεύδουν στην περιοχή και να πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.