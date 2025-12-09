Back to Top
Πάτρα: Κινητοποίηση για ασθενή που διέφυγε από την ψυχιατρική του Ρίου

Ο ασθενής διέφυγε της προσοχής του προσωπικού

Σε κινητοποίηση βρίσκεται αυτή την ώρα η Αστυνομία, καθώς ενημερώθηκε ότι ασθενής απέδρασε από το νοσοκομείο του Ρίου.

Πρόκειται για άνδρα που νοσηλευόταν στην ψυχιατρική κλινική και, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε να διαφύγει της προσοχής του προσωπικού.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ., με περιπολικά να σπεύδουν στην περιοχή και να πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Νοσοκομείο Ρίου Ψυχιατρική κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Αστυνομία

