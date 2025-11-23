Η Πάτρα υποδέχεται τη νέα έκθεση της Αναστασίας Ντόντη, «Σωματοπία»

Η καταξιωμένη ζωγράφος Αναστασία Ντόντη παρουσιάζει τη νέα της δουλειά με τίτλο «Σωματοπία», μια έκθεση που αναμένεται να γίνει σημείο αναφοράς για τους φιλότεχνους της πόλης.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στον χώρο Τζούρτζ 2 στην Πάτρα και θα διαρκέσει από την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου έως το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2025.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να «ψηλαφίσουν» το όραμα της Ντόντη καθημερινά σε δύο ζώνες:

11:00-14:00

18:00-20:00

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλες τις ημέρες της έκθεσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να απολαύσουν τα έργα χωρίς περιορισμούς.

Λαμπερά εγκαίνια με ποίηση και μουσική

Το grand opening της έκθεσης προγραμματίζεται για την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, ώρα 20:00, και αναμένεται να αποτελέσει μια πραγματική γιορτή των Τεχνών.

Η βραδιά θα πλαισιωθεί από υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικό πρόγραμμα: Λογοτεχνικό Στίγμα: Η ποιήτρια Καλλιόπη Μαλατσίδη θα απαγγείλει επιλεγμένα ποιήματα από τη συλλογή της «Εσανθήματα», προσδίδοντας λυρικό χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Μουσικές Αποχρώσεις: Ο δεξιοτέχνης της κιθάρας Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος θα γεμίσει τον χώρο με μελωδίες, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για την υποδοχή των έργων.

Η είσοδος στα εγκαίνια θα είναι ελεύθερη, προσκαλώντας όλο το κοινό να συμμετάσχει σε μια μοναδική βραδιά τέχνης και πολιτισμού.