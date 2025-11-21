Ολοκληρώθηκε το 2ο συνέδριο του ΕΛΣΕΚΕΚ

Και η δεύτερη ημέρα του 2ου συνεδρίου επαγγελματικής κατάρτισης που διοργανώνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ) στο ξενοδοχείο «Divani Caravel» στην Αθήνα, περιελάμβανε πολλά ενδιαφέροντα sessions.

Το φετινό συνέδριο είχε ως θέμα: «Επαγγελματική κατάρτιση: Κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων» και σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καθώς στις εργασίες του μετείχαν δεκάδες μέλη του ΕΛΣΕΚΕΚ, ενώ εκατοντάδες ήταν και τα views στη live streaming μετάδοση.

Η έκτη συνεδρία είχε ως θέμα: «Καλές Πρακτικές Επιχειρήσεων στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό» και ομιλητές ήταν οι Διονύσιος Γκούτης (γενικός Διευθυντής ΕΑΓΜΕ), Δήμητρα Μπένου (People & Culture Manager JTI), ενώ η αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου απέστειλε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό. Στη διάρκεια του session, το οποίο συντόνισε ο δημοσιογράφος του ΑΠΕ-ΜΠΕ Ηλίας Παλιαλέξης, έγινε σαφές πως η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών αναδεικνύει πώς οι επιχειρήσεις υλοποιούν αποτελεσματικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παράλληλα, εξετάστηκαν παραδείγματα επιτυχημένης ενσωμάτωσης τεχνολογίας, καινοτομίας και κατάρτισης εργαζομένων

Η έβδομη συνεδρία είχε ως θέμα «Εκπαίδευση και ψηφιακή εποχή. Προκλήσεις και πολιτικές» και ομιλητές ήταν οι Βασίλης Κόμης (Καθηγητής και μέλος συμβουλίου διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών), Ιωσήφ Φραγκούλης (Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ), Ζωή Καρανικόλα (ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Πατρών) και Χρυσοβαλάντης Σφυράκης (ΕΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ), ενώ συντονίστρια της συζήτησης ήταν η Ευγενία Αρβανίτη (Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών).

Οπως αναλύθηκε κατά τη διάρκεια του session, η εκπαιδευτική διαδικασία επαναπροσδιορίζεται υπό την επίδραση των ψηφιακών τεχνολογιών. Η συνεδρία εξέτασε τις νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, τις πολιτικές ενσωμάτωσης τεχνολογίας και τα ζητήματα ισότητας στην πρόσβαση στη γνώση.

Η όγδοη συνεδρία είχε ως θέμα «NextGen Skills: Το Κλειδί για Ανθεκτικές και Ψηφιακές Επιχειρήσεις (start up - Ψηφιακοί Νομάδες)» και στη διάρκειά της στάλθηκε το μήνυμα ότι οι δεξιότητες της νέας γενιάς αποτελούν θεμέλιο για την ανθεκτικότητα και τη δημιουργικότητα των επιχειρήσεων. Παράλληλα, συζητήθηκε η σημασία των start-ups, των ψηφιακών νομάδων και της συνεχούς μάθησης στη διαμόρφωση ενός ευέλικτου εργασιακού οικοσυστήματος.

Ομιλητές ήταν οι Ορέστης Ματσούκας (ιδρυτής, ORAMA GROUP – πρόεδρος, Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Αθηνών), Στέλλα Κάσδαγλη (Founder WHEN), Δημήτριος Σάμψων (Καθηγητής Ψηφιακών Συστημάτων για Μάθηση κι Εκπαίδευση Πανεπιστημίου Πειραιώς) και Μάριος Ζαφειρόπουλος (Υπ. Διδάκτωρ Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών), ενώ συντονιστής ήταν ο δημοσιογράφος του ΑΠΕ-ΜΠΕ Ηλίας Παλιαλέξης.

Η ένατη συνεδρία είχε ως θέμα «ΑΙ και Σύγχρονα Εργαλεία - Μοντέλα Μάθησης», με ομιλητές τους Μάρα Νικολαΐδη (Καθηγήτρια, Πρ. Πρύτανις, Χαροκόπειου Πανεπιστημίου), Ελισάβετ Λαζαράκου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ), Αννα Τσιμπουκλή (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ), Γιώργος Γαλανός (Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΠΕΙ), ενώ συντονιστής ήταν ο Χρήστος Μιχαλακέλης (Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Study in Greece).

Σύμφωνα με τους ομιλητές, η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τη μάθηση, εισάγοντας προσαρμοστικά και εξατομικευμένα μοντέλα εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα μέσα από τη συζήτηση που έγινε αναδείχθηκαν και οι δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων και τα ηθικά, παιδαγωγικά και τεχνολογικά ζητήματα που εγείρονται. Οπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά: «Ο πυρήνας της αλλαγής είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτής».

Η δέκατη και τελευταία συνεδρία είχε ως θέμα «Προκλήσεις κι ευκαιρίες για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης στην Ψηφιακή Εποχή» και οι ομιλητές έστειλαν μήνυμα ότι η ενίσχυση των ΚΔΒΜ συνδέεται με τη διασφάλιση ποιότητας, την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτών και την ενσωμάτωση ψηφιακών καινοτομιών. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι στρατηγικές προσαρμογής τους στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ομιλητές ήταν οι Μαρία Αντωνιάδου (διευθύντρια παραρτήματος Master Θεσσαλονίκης), Παναγιώτης Αμβροσιάδης (διευθυντής παραρτήματος Master Ξάνθης-Αλεξανδρούπολης), Χριστίνα Σταθοπούλου (διευθύντρια κατάρτησης 3MPlan Αγρινίου), Γιώργος Πανίτσας (Γενικός Διευθυντής ομίλου Εργασία Εκπαιδευτική), Ειρήνη Τσομπανίδου (σύμβουλος σταδιοδρομίας-επαγγέλματος ΚΕΚ Practica) και Συμεών Νικολιδάκης (διευθυντής κατάρτισης Eurotraining), ενώ συντονιστής ήταν ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και συντονιστής του Peloponnisos FM 103,9 Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος.

Τέλος, να σημειωθεί ότι παρουσιάστηκε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του IOBE με θέμα «Εκπαίδευση κι Επαγγελματική κατάρτιση», με ομιλητή τον γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ Νίκου Βέττα, ο οποίος ανέλυσε με στοιχεία το κεφάλαιο που αφορά τη δυναμική της εκπαίδευσης στο κομμάτι της επαγγελματικής κατάρτισης.