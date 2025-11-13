Απάντηση Δημητριάδη για την αφίσα στο γραφείο του στα Ιωάννινα

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης κατήγγειλε ότι άγνωστοι κόλλησαν αφίσα στην πινακίδα του γραφείου του στα Ιωάννινα, η οποία αφορούσε εκδήλωση «προς τιμήν ενός τρομοκράτη» όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού έκανε λόγο για «θρασύδειλα ανθρωπάκια», σημειώνοντας ότι ανάμεσα στους ομιλητές της εκδήλωσης περιλαμβάνονται «άτομα που έχουν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο κ. Δημητριάδης σχολίασε με μια φράση: «Η απάντησή μας είναι απλή: μας αφήνετε παγερά αδιάφορους».

Δείτε την ανάρτηση: