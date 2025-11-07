Τρανσφοβική τοποθέτηση της Ελεονώρας Μελέτη: «Τα φύλα είναι δύο- Κάποιοι θέλουν να προσδιορίζονται μπανάνες, γάτες...»

Σε μια δημόσια τοποθέτηση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, η ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρα Μελέτη, δήλωσε ότι «τα φύλα είναι δύο», υπονοώντας παράλληλα ότι η αναγνώριση των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα «γυναικεία δικαιώματα».

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται σε μια ρητορική που συχνά προβάλλεται από κύκλους γνωστούς ως TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminists), οι οποίοι υιοθετούν φεμινιστική επιχειρηματολογία για να αμφισβητήσουν την ταυτότητα, την αυτοδιάθεση και τα δικαιώματα των τρανς και non-binary ατόμων.

Σε σχετική ανάρτησή της στο Instagram, η κυρία Μελέτη δήλωσε ότι «το πώς θέλει να νιώθει, να εκφράζεται και να αυτοπροσδιορίζεται ο καθένας προβλέπεται από το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης». Παρ’ όλα αυτά, προσπάθησε να συνδέσει αυτό το δικαίωμα με την υποτιθέμενη απειλή των γυναικείων δικαιωμάτων, χωρίς να τεκμηριώνει επιστημονικά ούτε κοινωνικά την υποτιθέμενη αυτή σύγκρουση.

Επιπλέον, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της:

«ΟΛΟΙ οι άλλοι που νιώθουν ότι καταπατώνται τα δικαιώματά τους επειδή:

δεν θέλουν να “χωρέσουν” σε φύλο,

θέλουν να προσδιορίζονται μπανάνες, γάτες, μαντζουράνες, Ναπολέοντες κ.λπ.,

θέλουν να νιώθουν και να εκφράζονται αλλιώς ως προς το αναμενόμενο για το βιολογικό τους φύλο,

θέλουν Δευτέρα με Πέμπτη να νιώθουν το ένα φύλο και ΠΣΚ να εκφράζονται με το άλλο,

ΜΠΟΡΟΥΝ να το κάνουν ΕΛΕΥΘΕΡΑ! Δεν καταπατάται κανένα τους δικαίωμα!»

