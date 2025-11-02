Back to Top
Χαλκιδική: Νέα εμφάνιση λύκου στη Μεγάλη Παναγία

Φωτογραφία αρχείου (ΜΚΟ ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)

Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επαγρύπνηση

Ανησυχία επικρατεί στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής μετά τη νέα εμφάνιση λύκου εντός του οικισμού το απόγευμα της Πέμπτης (30/10).

 Ένας κάτοικος κατέγραψε το άγριο ζώο να ψάχνει για τροφή κοντά σε κάδους απορριμμάτων. Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση, καθώς εκείνη τη στιγμή υπήρχαν παιδιά στο χωριό.

Αυτό είναι το τρίτο περιστατικό εμφάνισης λύκου στην ευρύτερη περιοχή: περίπου έναν μήνα πριν, είχε εμφανιστεί λύκος στα Σήμαντρα, ενώ τον Σεπτέμβριο ένα πεντάχρονο κοριτσάκιτραυματίστηκε από επίθεση λύκου σε παραλία στον Νέο Μαρμαρά. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επαγρύπνηση.

