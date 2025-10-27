Πάτρα: Η ομάδα «Πάτρα, η πόλη της Καρδιάς μας» γιορτάζει 10 χρόνια παρουσίας στο Facebook

Δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας συμπληρώνει αυτές τις ημέρες η δημοφιλής ομάδα του Facebook «Πάτρα, η πόλη της Καρδιάς μας», που δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 από τον Κώστα Μιχ. Μπουρδούλη.

Η ομάδα, που ξεκίνησε με μόλις τρία μέλη, αριθμεί πλέον 52.232 ενεργά μέλη και έχει καταφέρει να συγκεντρώσει χιλιάδες φίλους και υποστηρικτές της Πάτρας απ’ όλο τον κόσμο. Στόχος της είναι να αναδεικνύει την καθημερινότητα, την ιστορία και τους ανθρώπους της πόλης μέσα από φωτογραφίες, ειδήσεις, δράσεις και αναμνήσεις.

Ο κ. Μπουρδούλης, που διαχειρίζεται μόνος του τη σελίδα όλα αυτά τα χρόνια, ευχαρίστησε δημόσια τα μέλη για τη στήριξή τους, επισημαίνοντας πως θα συνεχίσει την προσπάθεια με αγάπη και αφοσίωση προς την Πάτρα.

«Όσο είμαι καλά και με τη δική σας βοήθεια, θα συνεχίσω αυτή την προσπάθεια για την πόλη μας και τους ανθρώπους της», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ομάδα θεωρείται πλέον ένα από τα πιο ενεργά και αγαπημένα ψηφιακά σημεία συνάντησης για τους Πατρινούς, εντός και εκτός Ελλάδας.