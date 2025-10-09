Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Είμαι η παλιά γενιά των γκέι, η μεγαλύτερη σχέση που είχα κάνει στη ζωή μου ήταν 10 μήνες»

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μίλησε με ειλικρίνεια για την ζωή του, τους φόβους που είχε μικρός, αλλά και την μητέρα του.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανέφερε ότι δεν επιδίωξε ποτέ να κάνει κάποια μακροχρόνια σχέση, θέλοντας να έχει την ελευθερία του, λέγοντας: «Ούτε για αστείο δεν θέλω σταθερό σύντροφο. Εγώ είμαι η παλιά γενιά των γκέι που σήμαινε και μποέμ και ελευθερία. Η μεγαλύτερη σχέση που είχα κάνει στη ζωή μου ήταν 10 μήνες, άντε και μία άλλη 8 μήνες».

Αναφορικά με την οικογένεια του, ο γνωστός στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός υπογράμμισε:

«Έχοντας μεγαλώσει έχω περάσει από πολλά λούκια, έχω συνειδητοποιήσει πολλά πράγματα. Έκανα ψυχανάλυση από κάποια στιγμή και μετά. Αυτό, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες που πέρασα, με ανάγκασε να αντιμετωπίσω όλους μου τους φόβους. Οι φόβοι μου ήταν να μη χάσω τους ανθρώπους μου.

Το πιο αγαπημένο μου πρόσωπο που “έσβησε” μπροστά μου ήταν η μητέρα μου. Το σοκ ήταν ο αδελφός μου, μετά ο πατέρας μου, και στη συνέχεια η μητέρα μου».