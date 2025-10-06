Αντώνης Ποταμίτης: "Αποσπασματικές και κινήσεις εντυπωσιασμού οι ενέργειες της διοίκησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την κρουαζιέρα"

Σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της επιμελητηριακής παράταξης «Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα» , Αντώνης Ποταμίτης αναφέρει για το ζήτημα της κρουαζιέρας στην Πάτρα.

"Χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό, χωρίς ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου της Αχαΐας και με αποσπασματικές κινήσεις μόνο για λόγους εντυπωσιασμού

εμφανίζεται να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας

για το θέμα της κρουαζιέρας στην Πάτρα.



Στην συνεδρίαση του Δ.Σ του Επιμελητηρίου την περασμένη Δευτέρα 20-10 και στο πλαίσιο της ενημέρωσης για το ταξίδι του Αντιπροέδρου κ. Αντώνη Κουνάβη στο

Αμβούργο της Γερμανίας για την έκθεση «Seatrade Europe Cruise», η παράταξή μας ζήτησε να υπάρξει σοβαρή και ουσιαστική ενημέρωση για τα αποτελέσματα αυτής

της παρουσίας του Επιμελητηρίου σε συζητήσεις για την έλευση της κρουαζιέρας στην Πάτρα.



Ζητήσαμε από τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου να ενημερώσει το Δ.Σ. με ποιες εταιρίες έγινε συζήτηση, ποιες συγκεκριμένες προτάσεις κατέθεσε το Επιμελητήριο

Αχαΐας για την κρουαζιέρα, ποιο συγκεκριμένο πλάνο υπάρχει για την υποδοχή κρουαζιερόπολοιων και των τουριστών, εάν υπήρξε συνεννόηση με τον Οργανισμό

Λιμένος Πατρών και τους άλλους φορείς της περιοχής κ.ο.κ.



Όλα αυτά είναι αυτονόητα ερωτήματα για να διαφανεί αν επρόκειτο για μια οργανωμένη προσπάθεια σοβαρής συζήτησης στη βάση ενός σχεδιασμού, ή για ένα

ταξίδι στο…άγνωστο και μια ερασιτεχνική προσπάθεια της Διοίκησης να δημιουργήσει την εικόνα της «οραματικής διοίκησης» που θα φέρει με τρόπο

μάλλον «μαγικό» την κρουαζιέρα στην Πάτρα.



Σε αυτά τα ερωτήματα δεν πήραμε από τον κ. Κουνάβη και την Διοίκηση καμία απάντηση, πέρα από την δήλωση ότι έγιναν συζητήσεις για την κρουαζιέρα στην

βάση ενός μνημονίου συνεργασίας (MoU) μεταξύ Επιμελητηρίου Αχαΐας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που δεν επιτρέπει σε αυτή την φάση να δοθούν

περισσότερες λεπτομέρειες για τις συναντήσεις που έγιναν και τα όσα ειπώθηκαν! Ως παράταξη, όπως ξεκαθαρίσαμε και στην συνεδρίαση του Δ.Σ., θεωρούμε

αδιανόητο να μην ενημερώνει η Διοίκηση του Επιμελητηρίου το Συμβούλιο και τον επιχειρηματικό κόσμο για τις ενέργειες που γίνονται για την κρουαζιέρα και για κάθε

τέτοιο μεγάλο ζήτημα για την περιοχή μας.



Έχουμε εξαρχής τοποθετηθεί για το θέμα και είμαστε αυτονόητα υπέρ της προσπάθειας να μπει η Πάτρα στον «χάρτη» της κρουαζιέρα με πολλαπλά οφέλη

για την Οικονομία και την αγορά της περιοχής.

Ωστόσο, αυτά τα θέματα προϋποθέτουν χειρισμούς σοβαρούς και όχι αποσπασματικούς και πρόχειρους, όπως επίσης προϋποθέτουν την συνεργασία και

συνεννόηση με τους φορείς της Πάτρας και συνολικά της περιοχής. Δεν είναι δυνατόν για ένα ταξίδι αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου και της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο πληρώθηκε από τους επιχειρηματίες της Αχαΐας (τα έξοδα όλων των συμμετεχόντων του Επιμελητηρίου και της Περιφέρειας

καλύφθηκαν πλήρως από το Ταμείο του Επιμελητηρίου) να μην γνωρίζουν οι

επιχειρηματίες και το Δ.Σ. όλα όσα προτείναμε - αν προτείναμε - για την κρουαζιέρα. Ούτε φυσικά μπορεί να υπάρχει κανένα «μυστικό» μνημόνιο συνεργασίας με την

Περιφέρεια ή οποιονδήποτε Φορέα από το Επιμελητήριο, χωρίς να το γνωρίζουν

ούτε το Δ.Σ. ούτε οι επιχειρηματίες – μέλη του…!



Ζητούμε και περιμένουμε περισσότερη σοβαρότητα και σχεδιασμό από την Διοίκηση του Επιμελητηρίου και ζητούμε ενημέρωση, δηλώνοντας ότι θα

συμβάλλουμε με τις δικές μας προτάσεις και ιδέες σε ένα συγκεκριμένο και συμφωνημένο πλαίσιο για να έλθει η κρουαζιέρα στην πόλη της Πάτρας. Αυτό δεν θα γίνει ούτε με αποσπασματικά ταξίδια με φωτογραφίσεις και ερασιτεχνισμούς, ούτε με αξιοποίηση ενός τόσο μεγάλου και σοβαρού θέματος για επικοινωνιακή και πολιτική εκμετάλλευση από την Διοίκηση.

Η κρουαζιέρα δεν μπορεί να είναι ένα «πυροτέχνημα» για πρόσκαιρες και φτηνές εντυπώσεις, αλλά ένα κρίσιμο θέμα για το μέλλον της Πάτρας και της Οικονομίας της".

Αντώνης Ποταμίτης

Επικεφαλής «Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα»