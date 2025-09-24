Πάτρα: Η Βραδιά του Ερευνητή στο προαύλιο του Δημαρχείου

Είναι ώρα για πειράματα και φέτος, στο νέο Δημαρχείο της Πάτρας, στο πλαίσιο της «Βραδιάς του Ερευνητή», μιας γιορτής της Επιστήμης που διοργανώνεται για 19η χρονιά από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αυτή την Παρασκευή, 26 Σεπτέμβριου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, ο προαύλιος χώρος του νέου Δημαρχείου θα μεταβληθεί σε εργαστηριακό χώρο πειραμάτων.

Ερευνητές και επιστήμονες θα ξεναγήσουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στον μαγευτικό κόσμο της έρευνας.



Στόχος της εκδήλωσης, που πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 300 περίπου πόλεις της Ευρώπης, είναι να φέρει πιο κοντά το ευρύ κοινό –και ειδικά τους μαθητές– με την ερευνητική κοινότητα, αναδεικνύοντας το σημαντικό έργο των επιστημόνων αλλά και την ανθρώπινη πλευρά τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και προσκαλούνται όλοι, μικροί και μεγάλοι, να παραβρεθούν για να γνωρίσουν από κοντά την πρόοδο της επιστήμης και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη μοναδική εμπειρία.



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και Διαγωνισμός Ζωγραφικής για παιδιά Δημοτικού με θέμα: «Ας Φροντίσουμε τη Θάλασσα και τα Νερά μας».



Περισσότερες πληροφορίες για τα εργαστήρια που θα στηθούν και τα πειράματα που θα γίνουν, δίνονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών που έχει την ευθύνη της εκδήλωσης στο:

https://researchersnight.gr/category/%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1/