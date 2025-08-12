Ο ένας και μοναδικός Paul Oakenfold την Παρασκευή στο Mirasol

Το Mirasol, το αγαπημένο μας all day στέκι στην παραλία της Ροδινής, μας έχει συνηθίσει σε party που μένουν αξέχαστα.

Έτσι και αυτή την Παρασκευή, ανήμερα 15 Αυγούστου, θα φιλοξενήσει στα decks του τον διάσημο dj Paul Oakenfold.

Το party θα ξεκινήσει στις 18.00 με τον επίσης αγσπημένο Πατρινό dj Γιάννη Τζόβολο και είναι από αυτά που απλά δεν χάνονται!

Κάντε εγκαίρως την κράτησή σας με ένα τηλέφωνο στο 6948209195.