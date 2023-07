Πάτρα: Ο Ναδάλ υπογράφει ρακέτες και μπλουζάκι

Μάλιστα υπέγραψε ρακέτες και μπλουζάκι στον Νικόλα Πανταζή, στο σκάφος του.

Ο κ. Πανταζής μοιράστηκε φωτογραφίες και τις ευχαριστίες του στον Ναδάλ μέσω δημοσίευσής του στο facebook.

Συγκεκριμένα έγραψε:

…this is the story of a racket and a shirt …they traveled a lot to different cities and tournaments but never managed to get the signature from their favorite …their lucky one was in their hometown …thank you my Champ …thank you our Rafa and sorry for disturbing your private moments ❤️?