Πανεπιστήμιο Πατρών: Έρχεται ανανεωμένο τον Οκτώβρη το φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών σας προσκαλεί να παρευρεθείτε σε Συνέντευξη Τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 και ώρα: 12.30 στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Πρυτανείας- 1ος όροφος).

Θέματα της συνέντευξης:

1ο μέρος:

Παρουσίαση του Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών 2023 « Welcome to up 2023»

2ο μέρος:

Παρουσίαση του έργου της Πρυτανικής Αρχής, Προβλήματα και Προοπτικές

50 Χρόνια από την Εξέγερση του Πολυτεχνείου

2024 – 60 Χρόνια Πανεπιστήμιο Πατρών

Προεδρείο Συνόδου Πρυτάνεων