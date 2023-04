Οι συγκλονιστικές ιστορίες πίσω από τις φωτογραφίες της χρονιάς

– Long Jing / Keep the Yunnan Opera Series Πρόκειται για μια σειρά από όπερες που θα παρουσιαστούν στο κοινό: Η όπερα Γιουνάν είναι ένας σημαντικός κλάδος της παραδοσιακής κινεζικής όπερας, ο οποίος αντικατοπτρίζει την πολύχρωμη εθνική πολυπολιτισμικότητα της Γιουνάν της νοτιοδυτικής Κίνας. Ωστόσο, στη σημερινή ταχέως αναπτυσσόμενη κοινωνία, αυτό το περιφερειακό δράμα βρίσκεται σε παρακμή και σταδιακά ξεχνιέται από τους περισσότερους ανθρώπους. Έχουν απομείνει μόνο λίγοι λαϊκοί θίασοι που εκπροσωπούν την κουλτούρα Yunnan Quyi, και ο μέσος όρος ηλικίας των μελών και του κοινού τους αυξάνεται. Το συγκεκριμένο θέατρο βρίσκεται κατά μήκος ενός μικρού στενού και χρεώνει μόλις επτά γιουάν για ένα εισιτήριο.

– Corey Arnold / Cities Gone Wild “Η σειρά Cities Gone Wild είναι μια εξερεύνηση τριών έξυπνων ζώων -μαύρες αρκούδες, κογιότ και ρακούν -που έχουν μοναδικό εξοπλισμό για να επιβιώνουν και να ευδοκιμούν στο ανθρωπογενές οικοδομημένο τοπίο, ενώ άλλα ζώα εξαφανίζονται. Παρακολούθησα αυτά τα ζώα σε πόλεις σε όλη την Αμερική για να αποκαλύψω μια πιο προσωπική άποψη του τρόπου με τον οποίο η άγρια ζωή προσαρμόζεται στην αυξημένη αστικοποίηση”.

– Hugh Kinsella Cunningham / The Women’s Peace Movement in Congo

Ο Βρετανός φωτορεπόρτερ είναι ευαισθητοποιημένος στο θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις κρίσεις και την επούλωση τραυμάτων. Απόφοιτος του Pulitzer Center for crisis reporting, έχει δημοσιεύσει ήδη τη δουλειά του στη Guardian, στο περιοδικό των Sunday Times, στους New York Times και το BBC. Σχεδόν 20 χρόνια μετά τη σύγκρουση που σκότωσε πέντε εκατομμύρια ανθρώπους και αναστάτωσε δέκα φορές περισσότερες ζωές, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό διολισθαίνει και πάλι στο χάος. Καθώς η αναζωπύρωση της σύγκρουσης με τους αντάρτες M23, οι σφαγές και η περιφερειακή στρατιωτικοποίηση τράβηξαν φέτος την προσοχή του κόσμου, η ζωτική συμβολή των γυναικών στην ειρήνη παραμένει αόρατη. Παρά την κλιμάκωση της βίας, ορισμένες γυναίκες εργάζονται για τη δημιουργία διαλόγου μεταξύ των ένοπλων φορέων και των κοινοτήτων. Παρακολουθούν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προειδοποιούν για επικείμενη βία και παρακαλούν τους ηγέτες των ανταρτών να σταματήσουν τις επιθέσεις. Με τον τρόπο αυτό, αναλαμβάνουν τεράστιους κινδύνους.

