Aντίο στη γιαγιά της punk, την αναρχική dame κορσέδων, παραμάνας και ταρτάν

Το 1992 η Westwood έλαβε από τη βασίλισσα Ελισάβετ τον τιμητικό τίτλο OBE για την προσφορά της στη μόδα. Όταν συνάντησε τους φωτογράφους μετά την τελετή απονομής έξω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, δεν δίστασε να ανασηκώσει τη φούστα της αποκαλύπτοντας ότι δεν φορούσε εσώρουχο. «Άκουσα ότι η Βασίλισσα διασκέδασε ιδιαίτερα με τη φωτογραφία» δήλωσε αργότερα. To 2006 χρίστηκε Dame έχοντας μόλις κυκλοφορήσει τα μπλουζάκια «I Am Not A Terrorist, Please Don’t Arrest Me».