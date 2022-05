Ημερίδα για τη γυναικεία e-επιχειρηματικότητα την Πέμπτη στην Πάτρα

Μία ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση -και όχι online αυτή την φορά- προκύπτει από την συνεργασία της γνωστής και επιτυχημένης Πατρινής εταιρείας p-consulting.gr και της Ένωσης Γυναικών Πάτρας.

Ως γνωστόν, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σήμερα, ιδιαίτερα οι γυναίκες άνω των 40, που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας με στόχο τον επιχειρηματικό στίβο, είναι μεγάλες και πολυποίκιλες.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τις σύγχρονες γυναίκες είναι αυτό της e-επιχειρηματικότητας. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του τομέα αυτού; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις που αφορούν το e-επιχειρείν;

Οι ερωτήσεις που ήδη τέθηκαν και περαιτέρω ζητήματα που αφορούν τη γυναικεία e-επιχειρηματικότητα, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στην ημερίδα που συνδιοργανώνουν η p-consulting.gr και η Ένωση Γυναικών Πάτρας, την Πέμπτη 19 Μαΐου, στις 18:00, στο Επιμελητήριο Αχαΐας.

Η Ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ KA2 WinOnLine, στο οποίο η p-consulting.gr και η Ένωση Γυναικών Πάτρας, συμμετέχουν ως εταίροι, και το οποίο έχει ως στόχο την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην online επιχειρηματικότητα.



Πρόγραμμα Ημερίδας



Συντονισμός Ημερίδας. Λίνα Μπάστα, Δημοσιογράφος



17:30 – 18:00 | Προσέλευση – Εγγραφές



18:00 – 18:10 | Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί

Φωκίων Ζαΐμης. Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας.

Ανδρέας Ντακόλιας. Διαχειριστής Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Αχαΐας, μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Αχαΐας

Θεόδωρος Δούρος. Μέλος Δ.Σ. ΣΕΒ ΠΔΕ



18:10 – 18:20 | Παρουσίαση Ένωσης Γυναικών Πάτρας

Ομιλήτρια: Άννα-Μαρία Ρογδάκη. Πρόεδρος Σωματείου «Ένωση Γυναικών Πάτρας»



18:20 – 18:30 | Παρουσίαση p-consulting.gr

Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος. Co-founder of p-consulting.gr



Χαριτίνη-Μαρία Σκουλίδη. Co-founder of p-consulting.gr



18:30 – 18:45 | Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Ομιλήτρια: Δανάη Κατσαντά. Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Έργων, Στέλεχος της Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας



18:45 – 19:00 | Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες

Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Καρανίκα. Co-founder of Aithra Spirits



19:00 – 19:15 | Το ταξίδι της αποτυχίας μου στην online επιχειρηματικότητα - Και πως έγινε σωστά

Ομιλήτρια: Ιωάννα Φωτοπούλου. Επιχειρηματίας, Επενδύτρια



19:15 – 19:30 | Δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας

Ομιλητής: Διονύσιος Καρβέλης. Προϊστάμενος Τμήματος Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος



19:30 – 19:45 | Από την ιδέα στην πράξη!

Ομιλήτρια: Λιλίκα Βέργη. Founder of Almabliss.com



19:45 – 20:00 | Παρουσίαση του Έργου WinOnLine

Ομιλήτρια: Χαρά Στασινοπούλου. Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Έργων, p-consulting.gr



20:00 – 20:30 | Ερωτήσεις – Συζήτηση με το κοινό



20:30 | Λήξη Ημερίδας

Όσοι/-ες ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην ημερίδα, μπορούν να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα προ-εγγραφής. Επίσης, εγγραφές θα γίνονται και από τις 17:30 έως τις 18:00, πριν την έναρξη της ημερίδας.

Οι συμμετέχοντες/ουσες στην ημερίδα θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.