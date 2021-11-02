ΔΕΕΠ Αχαΐας ΝΔ: Οι σταυροί προτίμησης στις εσωκομματικές εκλογές

Τα αποτελέσματα
Ανακοινώθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών της ΔΕΕΠ Αχαΐας ΝΔ.
Τα αποτελέσματα στις τοπικές οργανώσεις ανά δήμο είναι τα ακόλουθα:
Δήμος Πατρέων
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΤΟ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 406
ΜΕΛΗ ΔΗΜΤΕ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 194
ΣΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 183
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 151
ΛΑΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 140
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 139
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 135
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ 133
ΜΟΛΟΧΙΤΗΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ 128
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 114
ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 113
ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 106
ΜΑΡΚΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 85
ΓΚΑΡΔΑΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 79
ΠΑΡΔΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΤΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 130
ΜΕΛΗ ΔΗΜΤΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΣΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 116
ΜΑΝΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 95
ΤΣΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 79
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 42
ΡΟΜΠΟΛΑ ΜΥΡΤΩ 35
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 30
ΡΟΜΠΟΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΑΡΕΤΗ-ΑΝΔΡΟΥΛΑ 26
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΤΟ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 788
ΜΕΛΗ ΔΗΜΤΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΡΗΓΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 385
ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 351
ΒΑΓΕΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 320
ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 276
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 270
ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 239
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 227
ΤΕΝΤΖΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 217
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 207
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 131
ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 125
Δήμος Αιγιαλείας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΤΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΑΘΑΚΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1079
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 598
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 250
ΜΕΛΗ ΔΗΜΤΕ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 881
ΠΙΚΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 576
ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 574
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 567
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 545
ΦΙΛΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 485
ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 430
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 357
ΣΑΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 334
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 329
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 325
ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 295
ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 292
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 260
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ ΘΕΩΝΗ 197
Δήμος Δυτικής Αχαΐας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΤΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 214
ΜΕΛΗ ΔΗΜΤΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 200
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 169
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 155
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 140
ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 138
ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 134
ΝΤΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 130
ΛΑΓΟΥ-ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 120
ΜΠΕΚΙΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 99
Δήμος Ερυμάνθου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΤΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 82
ΜΕΛΗ ΔΗΜΤΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26
ΓΚΡΑΜΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24
ΜΠΙΘΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23
ΚΟΛΥΠΕΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18
ΜΕΡΜΕΛΑ ΕΥΤΕΡΠΗ-ΜΑΡΙΝΑ 15
ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 14
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9
Δήμος Καλαβρύτων
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΤΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 430
ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 179
ΜΕΛΗ ΔΗΜΤΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΔΟΥΚΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 215
ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 159
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 138
ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 132
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 118
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 102
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 66
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 65
ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 9
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