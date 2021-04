Σύσκεψη Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου

Στις 18/04/2021 διενεργήθηκε σύσκεψη Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου με το Προεδρείο του ΠΙΣ σχετικά με τα φλέγοντα θέματα του κλάδου αυτή τη χρονική περίοδο. Μετά από διεξοδική συζήτηση, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα.

Καταδικάζεται η επιστράτευση των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών. Οι χρόνιες ανεπάρκειες του ΕΣΥ δεν μπορούν να καλυφθούν με την εργαλειοποίηση της επιστράτευσης. Θα πρέπει να υιοθετηθούν οι προτάσεις του ΠΙΣ (που έχουν κατατεθεί από το Νοέμβριο του 2020), από το Υπουργείο Υγείας για την ενίσχυση του ΕΣΥ και να εξετασθεί η εφαρμογή του άρθρου 19#5 του Ν4790/2021 που επιτρέπει τη μερική απασχόληση ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών στο ΕΣΥ, για όσους το επιθυμούν.

Καταδικάζεται η έλλειψη εκπροσώπησης του ΠΙΣ από ΕΟΔΥ, ΟΔΙΠΥ και ΕΟΠΥΥ. Οι Υπουργικές αυτές αποφάσεις μεσούσης της πανδημίας, δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για το πώς η πολιτεία αντιλαμβάνεται μείζονα ζητήματα χάραξης πολιτικών δημόσιας υγείας σε εποχή οξείας παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, και επιλέγει να δημιουργεί μέτωπα με τον ιατρικό κόσμο της χώρας, αφαιρώντας του το δικαίωμα της έκφρασης επιστημονικής άποψης στους φορείς αυτούς για τα κρίσιμα υγειονομικά θέματα.

Ενώ η χρήση του self test έχει επιδημιιολογική συνεισφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση της πανδημίας, εκφράζεται η επιφύλαξη για την αποτελεσματικότητα της χρήσης του self test όσον αφορά την ορθή χρήση, ερμηνεία και καταγραφή από τους πολίτες. Τονίζεται ότι ο ασυμπτωματικός πολίτης με θετικό self test και ο συμπτωματικός πολίτης με αρνητικό self test θα πρέπει να προβαίνουν σε μοριακό διαγνωστικό τεστ. Επίσης ο πολίτης θα πρέπει να εξακολουθεί να τηρεί τα μέτρα ατομικής προστασίας και να συμβουλεύεται τον θεράποντα ιατρό του σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας.

Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δεν προστατεύει τους ιατρούς του ΕΣΥ ή τους συναδέλφους που θα συνεισφέρουν στο ΕΣΥ σχετικά με θέματα αστικής ευθύνης και νομικής ασυλίας για την πανδημία COVID-19, όπως ισχύει σε άλλες χώρες του κόσμου.

Θα πρέπει να λάβουμε σαφείς απαντήσεις από την πολιτεία για το πως αντιλαμβάνεται την άσκηση πολιτικών δημόσιας υγείας σε καθεστώς αποξένωσης από τον πρωταρχικό πυλώνα παροχής υπηρεσιών υγείας που είναι ο ιατρός, ο οποίος είναι υπεύθυνος να λάβει τις τελικές αποφάσεις. Ποιος εντέλει μπορεί να πείσει με εξειδικευμένα επιστημονικά επιχειρήματα τους πολίτες για την εφαρμογή των πολιτικών αυτών σε μία πανδημική παγκόσμια κρίση;