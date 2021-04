Παράταση έως τις 12 Απριλίου για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας Απριλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΑΠΟ 5/4/2021

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των δραστηριοτήτων που αναστέλλονται. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του κατωτέρω Πίνακα. Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ του παρακάτω Πίνακα. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

47.19

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.41

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.42

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών, τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.43

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.51

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.52

ιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.53

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.54

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.59

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.62.63

Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.63

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.65

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/ προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), από τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.76

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.77

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.78

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

47.79

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/ προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

55.30.11.00

Δραστηριότητες υπηρεσιών κατασκήνωσης (κάμπινγκ)

56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29

Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) και τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

56.30

Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

59.13.11.02

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών

59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

61.90.10.07

Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προα-γοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

77.22

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

77.39.13

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων

77.39.19.03

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων

79.90.32

Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους

79.90.39

Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.10

Προσχολική εκπαίδευση με εξαίρεση την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι υπηρεσίες προπονητή αθλητών (85.51.10.06) που σχετίζονται με ατομικά αθλήματα και αθλητές που συμμετέχουν στην Α' κατηγορία καλαθοσφαίρισης (basket league) και Α' και Β' κατηγορίας ποδοσφαίρου (Superleague Ι και ΙΙ) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

85.53

Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.59

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

88.10.11

Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους

88.10.12

Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων

88.91

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τις υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ' οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03)

90.01

Τέχνες του θεάματος

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03.11.04

Υπηρεσίες ενορχηστρωτή

90.03.11.07

Υπηρεσίες μουσουργού

90.03.11.17

Υπηρεσίες χορογράφου

90.03.11.18

Υπηρεσίες χορωδού

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών με εξαίρεση τους ανοικτούς αρχαιολογικούς χώρους

91.04

Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις όπου διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων Superleague Ι και Superleague ΙΙ, ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών της Football League και πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών Α' εθνικής, στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σάλας Α' εθνικής και στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Γ' εθνικής, στο πρωτάθλημα Α' κατηγορίας καλαθοσφαίρισης ανδρών (basket league), Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών και Α2 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης ανδρών, στο πρωτάθλημα Α' κατηγορίας πετοσφαίρισης ανδρών και γυναικών (Volleyleague ανδρών και γυναικών), στο πρωτάθλημα Α1 κατηγορίας υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών και Α1 κατηγορίας χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών, β) τις εγκαταστάσεις όπου προπονούνται αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παρα-ολυμπιακούς αγώνες, γ) τους προπονητές που παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά αθλήματα

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην Superleague Ι και Superleague ΙΙ, στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών της Football League και πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών Α' εθνικής, στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σάλας Α' εθνικής και στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Γ' εθνικής, στο πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας καλαθοσφαίρισης ανδρών (Basket league), Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών και Α2 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης ανδρών, στο πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας πετοσφαίρισης ανδρών και γυναικών (Volleyleague ανδρών και γυναικών), Α1 κατηγορίας υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών και Α1 κατηγορίας χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών, καθώς και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής εξαιρουμένης της δυνατότητας εξ αποστάσεως άσκησης με ψηφιακά μέσα

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) και υπηρεσίες που σχετίζονται με αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16

Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής, εξαιρουμένων των υπηρεσιών κομμωτηρίων και άλλων υπηρεσιών καλλωπισμού (ΚΑΔ 96.02.10), των υπηρεσιών κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών (ΚΑΔ 96.02.11), των υπηρεσιών κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) τεχνίτες κομμωτές (ΚΑΔ 96.02.11.01), των υπηρεσιών κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες κομμωτές (ΚΑΔ 96.02.11.02), των υπηρεσιών κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών (ΚΑΔ 96.02.12), των υπηρεσιών κουρείου (ΚΑΔ 96.02.12.01), των υπηρεσιών κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) τεχνίτες (ΚΑΔ 96.02.12.02), των υπηρεσιών κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες (ΚΑΔ 96.02.12.03), των υπηρεσιών αισθητικών και υπηρεσιών περιποίησης νυχιών (ΚΑΔ 96.02.13.00), των υπηρεσιών αισθητικού αρωματοθεραπείας (ΚΑΔ 96.02.13.01), των υπηρεσιών εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής) [ΚΑΔ 96.02.13.02], των υπηρεσιών μακιγιέρ - αισθητικού (ΚΑΔ 96.02.13.03), των υπηρεσιών μανικιούρ - πεντικιούρ (ΚΑΔ 96.02.13.04) και των υπηρεσιών ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών (ΚΑΔ 96.02.13.05)

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση (ΚΑΔ 96.04.10.02), των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (ΚΑΔ 96.04.10.06), καθώς και της εξ αποστάσεως συμβουλευτικής

96.09.19.06

Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων

96.09.19.08

Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)

96.09.19.09

Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)

96.09.19.12

Υπηρεσίες ιερόδουλου

96.09.19.16

Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)

96.09.19.17

Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)



Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.



Από 5/4/2021 οι ακόλουθοι ΚΑΔ επαναλειτουργούν και πλήττονται σε όλη την Επικράτεια

47.89

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και της πώλησης των προϊόντων από τις λαϊκές αγορές (συμπεριλαμβανομένων και των βιολογικών αγορών). Ο ΚΑΔ επαναλειτουργεί και πλήττεται από 5/4/2021.

47.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, εξαιρουμένων του άλλου λιανικού εμπορίου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, των υπαίθριων πάγκων ή αγορών (ΚΑΔ 47.99.85), των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και του λιανικού εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.17.01) και της πώλησης των προϊόντων από τις λαϊκές αγορές (συμπεριλαμβανομένων και των βιολογικών αγορών). Ο ΚΑΔ 47.99 επαναλειτουργεί και πλήττεται από 5/4/2021.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΠΟ 5/4/2021

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των δραστηριοτήτων που αναστέλλονται. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του κατωτέρω Πίνακα. Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ του παρακάτω Πίνακα. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

86.90.13.02

Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ), εξαιρουμένων των υπηρεσιών που προσφέρονται εντός των κέντρων φυσικοθεραπείας και των μονάδων υγείας

86.90.19.03

Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων και κουρείων εξαιρουμένων των υπηρεσιών κομμωτηρίων και άλλων υπηρεσιών καλλωπισμού (ΚΑΔ 96.02.10), των υπηρεσιών κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών (ΚΑΔ 96.02.11), των υπηρεσιών κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) τεχνίτες κομμωτές (ΚΑΔ 96.02.11.01), των υπηρεσιών κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες κομμωτές (ΚΑΔ 96.02.11.02), των υπηρεσιών κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών (ΚΑΔ 96.02.12), των υπηρεσιών κουρείου (ΚΑΔ 96.02.12.01), των υπηρεσιών κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) τεχνίτες (ΚΑΔ 96.02.12.02), των υπηρεσιών κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες (ΚΑΔ 96.02.12.03), των υπηρεσιών μανικιούρ, πεντικιούρ (ΚΑΔ 96.02.13.04) και υπηρεσιών ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών (ΚΑΔ 96.02.13.05)

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία εξαιρουμένης της εξ αποστάσεως συμβουλευτικής