Το απόγευμα η πολύ ενδιαφέρουσα Online Ημερίδα για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Σήμερα το απόγευμα στις 17.30, η διεθνώς επιτυχημένη Πατρινή εταιρεία p-consulting.gr, διοργανώνει μία ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα δράση.

Πρόκειται για μία online ημερίδα με τίτλο «Υποστήριξη μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού».

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “MAGICSENS: MAnaging Graduated approach and Including balanced Curriculum for Special Educational Needs Students” (Erasmus+ KA2, 2018-1-RO01-KA201-049489).

Στόχος του MAGICSENS είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο την υποστήριξη των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα θέματα:



-“Το Ευρωπαϊκό Έργο MagicSens”

Αλόιζια Μοσχοβάκου – Project & CSR Manager ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ



-“Οι Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες με την ματιά του Ψυχιάτρου Παιδιού και Εφήβου και πώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να τις ανιχνεύσει”

Αικατερίνη Κατάτση – Ψυχίατρος Παιδιού και Εφήβου με βαθμό Επιμελήτριας Α’ ΕΣΥ στο Παιδοψυχιατρικό Τμήμα και ΚοΚεΨΥΠΕ του ΓΝΠΠ Καραμανδάνειο

-“Παρεμβάσεις ενσωμάτωσης και ένταξης στην τυπική τάξη για μαθητές με Ε.Ε.Α.”.

Σοφία Δρόσου – Ψυχολόγος, ιδιοκτήτρια στο “Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας” κ’ Πρόεδρος της εταιρείας “Ethos-hub”

-“Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Μιλώντας στους γονείς”

Χριστίνα Γαλανού – Παιδοψυχολόγος

-“Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα MagicSens για δασκάλους μαθητών με Ε.Ε.Α.”

Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος – CTO p-consulting.gr

Σημειώνεται πως η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη και στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εγγραφής.