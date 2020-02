Σημαντική διεθνή διάκριση για τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Βασίλειο Κωστόπουλο

Ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Βασίλειος Κωστόπουλος, βραβεύθηκε στον TRA VISIONS 2020 senior researcher competition for AIR.

Πρόκειται όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Πρυτανείας, για ένα διεθνή διαγωνισμό στο οποίον συμμετέχουν όλοι οι senior Ευρωπαίοι ερευνητές που δουλεύουν στον τομέα της έρευνας για τις Μεταφορές.

Η τελετή βράβευσης πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου 2020 κατά τη διάρκεια του ΤRA 2020 conference στο Ελσίνκι.

Ο Δρ. Βασίλειος Κωστόπουλος είναι Καθηγητής του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (1980) και έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Μηχανολόγων) το 1987.

Είναι μέλος του Advisory Council for Aeronauticse Research in Europe (ACARE), Εθνικός Εκπρόσωπος στην επιτροπή του 6ου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ για την Αεροναυπηγική το διάστημα 2003 – 2006, Εθνικός Εκπρόσωπος στην επιτροπή του 7ουΠρογράμματος Πλαισίου της ΕΕ για τις Μεταφορές (περιλαμβανομένης της Αεροναυπηγικής). Από το 2007 έως σήμερα και εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συνθέτων Υλικών (ESCM). Επιπρόσθετα, είναι μέλος της Επιστημονικής Εκδοτικής Επιτροπής των Περιοδικών ‘Composite Science and Technology’, ‘Mechanics of Advanced Materials and Structures’, ‘Research & Reviews in Polymers’, ‘International Journal of Aerospace Engineering’ και κριτής επιστημονικών εργασιών σε 52 διεθνή περιοδικά, καθώς και αξιολογητής ερευνητικών έργων στην Ελλάδα και Διεθνώς. Έχει 151 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, περισσότερς από 200 παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, 4 βιβλία (2 διεθνή και 2 ελληνικά), 11 κεφάλαια σε διεθνή επιστημονικά συγγράμματα, 34 προσκεκλημένες διαλέξεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Έως σήμερα ήταν συν-διοργανωτής και μέλος της επιστημονικής επιτροπής 65 διεθνών συνεδρίων και κύριος επιβλέπων 23 διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί. Από το 2000 είναι Επιστημονικός Υπευθυνος της Ελληνικής συμμετοχής ή/και επικεφαλής σε 49 διεθνή επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα.