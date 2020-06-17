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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΕΥΘ. ΜΠΟΥΝΤΑ

ΕΤΩΝ 91 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11/2/2020 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ  :  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΟΥΝΤΑ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΠΟΥΝΤΑ, ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΝΤΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΝΤΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΘΗΝΑ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΜΑΡΙΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΑΝΔΡΙΑΝΗ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ  :  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,ΑΡΤΕΜΙΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΜΠΟΥΝΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ          

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι 

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873 κιν 6932318103 fax 2610 340871 

email [email protected]

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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