Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020

ΚΗΔΕΙΕΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘ. ΜΠΟΥΝΤΑ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11/2/2020 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΟΥΝΤΑ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΠΟΥΝΤΑ, ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΝΤΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΝΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΘΗΝΑ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΜΑΡΙΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,ΑΡΤΕΜΙΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΜΠΟΥΝΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873 κιν 6932318103 fax 2610 340871
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