Διεθνές συνέδριο στην Πάτρα για τη διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολική ηλικίας

Η Ελληνική Επιτροπή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΟΜΕΡ Ελλάδος) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών συνδιοργανώνουν το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ με διεθνή συμμετοχή, στην Πάτρα 1 έως 3 Νοεμβρίου 2019.

Ο τίτλος του Συνεδρίου είναι: «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας».

Στο 12ο Συνέδριο της ΟΜΕΡ θα παρουσιαστούν συνολικά 170 προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών και εκπαιδευτικών δράσεων, στρογγυλά τραπέζια και εργαστήρια, ενώ οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν τις εξής εισηγήσεις:

• Alison Clark (Honorary Senior Research Fellow, Thomas Coram Research Unit, UCL Institute of Education & Visiting Associate Professor, University of South-Eastern Norway): «Listening to young children’s perspectives: making the invisible visible».

• Δόμνα Κακανά (Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.): «Επενδύοντας στην προσχολική εκπαίδευση… για ένα δυνατό ξεκίνημα»!

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.)

• Rosie Flewitt (Professor of Early Childhood Communication Education and Social Research Institute (ESRI)

Manchester Metropolitan University): «Valuing Young Children’s Subtle Signs of Learning».

• Ingrid Engdahl (Associate Professor, Stockholm University, VP for OMEP in Europe): «The role of OMEP for a sustainable future».

Χώροι διεξαγωγής του Συνεδρίου: 1 Νοεμβρίου 2019 στο Αμφιθέατρο ΑΙ1

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, 2 και 3 Νοεμβρίου 2019 στις Αίθουσες Διδασκαλίας του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να δώσει βήμα σε ερευνητές και εκπαιδευτικούς να ανταλλάξουν εμπειρίες και προβληματισμούς αλλά και να αναδείξει τους παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά την εκπαίδευση των παιδιών.

Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://www.omep.gr/12ο-συνέδριο.html

Για κάθε πληροφορία: [email protected]