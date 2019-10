Δωρεάν WiFi σε 70 Δήμους της χώρας – Ανάμεσα τους η Πάτρα και η Δυτική Αχαΐα

Περισσότεροι από 70 δήμοι της Ελλάδας βρίσκονται ανάμεσα στους 1.780 ευρωπαϊκους δήμους που θα λάβουν κουπόνια αξίας 15.000 ευρώ από την ΕΕ για την κάλυψη του κόστους εγκατάστασης σημείων δωρεάν πρόσβασης WiFi σε δημόσιους χώρους. Οι νικητές ανακοινώθηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνέχεια της τρίτης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος WiFi4EU που διεξήχθη στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περίπου 11.000 αιτήσεις ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης για συνολικά 26,7 εκατ. ευρώ που ήταν διαθέσιμα για τη δημιουργία δωρεάν δικτύων Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων δημοτικών κέντρων, δημόσιων βιβλιοθηκών, μουσείων, δημόσιων πάρκων και πλατειών. Στις προηγούμενες δύο προσκλήσεις, 6.200 δήμοι έλαβαν δελτία, με προϋπολογισμό 42 εκατ. ευρώ για την πρώτη πρόσκληση (2.800 νικητές) και 51 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη πρόσκληση (3.400 νικητές). Η επόμενη πρόσκληση για συμμετοχή στο WiFi4EU θα δημοσιευθεί πριν από το τέλος του 2020.

Οι νέοι δήμοι της χώρας, που θα λάβουν επιδότηση για την ανάπτυξη δωρεάν δικτύου WiFi, στα πλαίσια του προγράμματος WiFi4EU, είναι οι εξής:

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ-Municipality of Neapoli – Sykees

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ-Municipality of Amorgos

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ – Municipality of Lixouri

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-Municipality of Oreokastro

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ-Municipality of Thermi

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ-Municipality of Sithonia

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ-Municipality of Paros

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-Municipality of Preveza

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ-Municipality of Voria Tzoumerka

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ-Municipality of Amfiklia – Elatia

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-Municipality of Nea Philadelfia – Nea Chalkidona

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ-Municipality of Aegaleo

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Municipality of Mytilini

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ-Municipality of Arghos Orestiko

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ-Municipality of Doxato

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-Municipality of Inousses

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ-Municipality of Chalki

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ-Municipality of Patra

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ-Municipality of Astypalea

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ-Municipality of Malevizi

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ-Municipality of Argithea

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ-Municipality of Evrotas

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ-Municipality of Andritsena – Krestena

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-Municipality of Ierapetra

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ-Municipality of Peania

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-Municipality of Veria

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-Municipality of Amynteo

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ-Municipality of the Heroic City of Kasos

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ-Municipality of Serifos

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ-Municipality of Skyros

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-Municipality of Mouzaki

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-Municipality of Metsovo

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ-Municipality of Zitsa

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ-Municipality of Syros – Ermoupoli

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ-Municipality of Distomo – Arachova – Antikyra

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – Municipality of Servia

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ-Municipality of Rodos

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ-Municipality of Tanagra

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ-Municipality of Lipsi

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ-Municipality of Dytiki Achaïa

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ-Municipality of Abelokipi – Menemeni

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Municipality of Peristeri

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ-Municipality of Apokoronas

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ-Municipality of Erymanthos

ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ-Municipality of Agathonissi

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-Municipality of Lagadas

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ-Municipality of Sintiki

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ-Municipality of Souli

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Municipality of Thessaloniki

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ-Municipality of Amfilochia

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ-Municipality of Arriana

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – Municipality of Dytiki Lesvos

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ-Municipality of Delta

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ-Municipality of Meganissi

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ-Municipality of Voio

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ – Municipality of Sami