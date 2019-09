Πολλοί φιλότεχνοι στο φθινοπωρινό ξεκίνημα της Cube με την 1η ατομική έκθεση του Παν. Παπαδόπουλου

Πολλοί φιλότεχνοι παρέστησαν στα εγκαίνια της έκθεσης του εικαστικού δημιουργού Παναγιώτη Παπαδόπουλου «In | Out of the Box» την περασμένη Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019, στις 8 το βράδυ στην γκαλερί Cube της Λιάνας Ζωζά στην οδό Μιαούλη 39, στην Πάτρα.

Η Γκαλερί Cube, εγκαινίασε το φθινοπωρινό της ξεκίνημα, φιλοξενώντας την 1η ατομική έκθεση του Παναγιώτη Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι γεννημένος στην Πάτρα το 1981, με τίτλο «In | Out of the Box», στο πλαίσιο της εικαστικής πλατφόρμας Fresh Art.

Η Fresh Art, σαν εικαστική πλατφόρμα της Cube, ξεκίνησε τη δράση της, το καλοκαίρι του 2012 και στόχος της είναι να παρουσιάζονται επιλεκτικά, ενδιαφέρουσες δουλειές νέων εικαστικών που τώρα αρχίζουν να δραστηριοποιούνται στο χώρο της τέχνης.

O Ανδρέας Σπυρούλιας, Αρχαιολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, γράφει σχετικά: “Στην ενότητα των έργων της έκθεσης του εικαστικού Παναγιώτη Παπαδόπουλου, με τίτλο In | Out of the Box μπορούμε, με την πρώτη ματιά, να αναγνωρίσουμε στοιχεία του προσωπικού ύφους του καλλιτέχνη, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στο πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, οι φόρμες και οι συνθέσεις των επιμέρους στοιχείων των έργων εισάγουν νέα χαρακτηριστικά που δείχνουν πως το προσωπικό αυτό ύφος δεν ομογενοποιεί την περιρρέουσα πραγματικότητα, παρά την ενσωματώνει δημιουργικά, αφήνεται να επηρεαστεί από αυτήν και, τελικά, μεταπλάθεται ολοένα. Γιατί, μορφή και περιεχόμενο δεν μπορούν να είναι ξεκομμένα, αλλά συνδιαλέγονται ώστε να γεννούν “ζωντανούς οργανισμούς” με δική τους υπόσταση.

Κέντρο είναι πάντα ο Σύγχρονος Άνθρωπος∙ γύρω του (και μέσα του), ένα φάσμα από αντικείμενα – σύμβολα, όλα εκείνα που τον περιορίζουν και, εντέλει, τον καθορίζουν. Η απεικόνιση δεν είναι μετωπική και η διάθεση δεν είναι προσωπογραφική, καθώς ζητούμενο εδώ είναι η ανίχνευση της λειτουργίας του Ατόμου μέσα σε αυτό που πασχίζει να δεχθεί ως φυσικό του περιβάλλον: τα κουτιά που έχουν ορίσει γι’ αυτό από τη γέννησή του οι Άλλοι (η κοινωνία, η οικογένεια, η θρησκεία, η επιστήμη και η τεχνολογία), οι δυσδιάκριτες άκρες τους και ο “επικίνδυνος” χώρος έξω από αυτά.

Όπως ο ίδιος διατείνεται, “η ζωγραφική μου διαδικασία δεν ακολουθεί έναν τίτλο ή μια εξαρχής διαμορφωμένη αφήγηση. Στη διάρκεια της δημιουργίας, αφήνω εικόνες και σύμβολα να ξεπηδούν ελεύθερα από τη σκέψη και το υποσυνείδητό μου. Αφού ολοκληρωθεί το έργο, μόνο τότε “διαβάζω” τα σύμβολα που έχω αποτυπώσει και τα οποία δίνουν το τελικό νόημα στις ιστορίες που προκύπτουν. Ακολουθώ, εν ολίγοις, μια αντίστροφη πορεία κτισίματος του έργου, που ξεκινά από κάτι που είναι λίγο-πολύ άγνωστο σ’ εμένα”. Μέσα σε αυτόν τον “κόσμο εικόνων και αφηγηματικών συμβόλων”, ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος με προσωπικές και συλλογικές αγωνίες που πηγάζουν από τον άλλον, τον πραγματικό (;) κόσμο που μας περιβάλλει.”.

Η έκθεση του Παναγιώτη Παπαδόπουλου θα διαρκέσει στην Cube έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2019.

Ανάμεσα στους φιλότεχνους που έδωσαν το παρών στα εγκαίνια ήσαν οι Ξενοφών Παπαευθυμίου, Βαγγέλης Πολίτης, Χαριτίνη Καρλιαύτη-Σαρδελιάνου, η Τίτα Μπονάτσου, η Έλλη Μπαρμπαγιάννη και η Άννα Καρατζά, ο Ανδρέας Σπυρούλιας, η Αθηνά Κουβεριανού και η Μυρσίνη Σαρδελιάνου, ο Δημήτρης Παπανικολάου – πρώην υπεύθυνος της Δημοτικής Πινακοθήκης Πατρών, η δημοσιογράφος Άντα Παναγοπούλου, η Μάγδα Παναγοπούλου, ο Δημήτρης Λοτσάρης, η Εριφύλλη Παρπαρούση, κ.α.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: Δευτέρα Τετάρτη Σάββατο 10.00 – 14.00

Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00

Κυριακή κλειστά.

Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1981. Αποφοίτησε το 2006 από την Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με καθηγητές τον Βαγγέλη Δημητρέα και Ιωάννη Φωκά και συνέχισε τις σπουδές του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ε.Α.Π. Γραφικές τέχνες – Πολυμέσα. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ομαδικά projects στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.