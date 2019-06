Σχολεία της Δυτικής Ελλάδας πήραν... "Bravo"

Με το ρεκόρ των 738 συμμετοχών, όπου μαθητές από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατέγραψαν τις δικές τους προτάσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου και με περισσότερους από 32.000 ενεργούς πολίτες που «άκουσαν» τα μηνύματα των παιδιών μας, ολοκληρώθηκε ο Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, Bravo Schools 2019!

Η Πρόεδρος του QualityNet Foundation, κα Χρυσούλα Εξάρχου, δήλωσε: «Συγχαίρουμε τα σχολεία της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα οποία είχαν μια δυναμική παρουσία στο θεσμό και τα οποία εντάχθηκαν στο Παγκόσμιο Δίκτυο Σχολείων: in action SDGs School Club ως ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΩΝ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ευχαριστούμε όλη την τοπική κοινωνία, καθώς και τα τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης της Δυτικής Ελλάδας για τη στήριξη των συμμετοχών των μαθητών και της προσπάθειας που όλοι μαζί καταβάλλουμε για ένα καλύτερο αύριο! Ο κοινός σκοπός μας ενώνει!».

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσωπήθηκε στο Bravo Schools 2019 από τα σχολεία:

14o Νηπιαγωγείο Αγρινίου-Οικισμός Ρομά, 14ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 15ο Νηπιαγωγείο Πατρών,

17ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, 2o Δημοτικό Σχολείο Ακράτας, Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσοχωρίου, Νηπιαγωγείο Χαβαρίου, 2ο Γυμνάσιο Πύργου Ηλείας, Γυμνάσιο Αιτωλικού, Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας

Το Bravo Schools αποτελεί μέρος του θεσμού BRAVO, του μεγαλύτερου θεσμού διαλόγου και ανάδειξης για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσεται στη χώρα μας . Συνδέεται με πρωτοβουλία in action for a better world - Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο που διακρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα European Sustainability Awards 2019, με το βραβείο του καλύτερου προγράμματος μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη για την επιτυχημένη προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων του ΟΗΕ σε εθνικό επίπεδο.

Είναι η πρωτοβουλία που ενώνει σχολική κοινότητα, οικογένεια και τοπική κοινωνία για ένα κοινό όραμα: Να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο!