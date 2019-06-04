Στις κάλπες γονείς και Κηδεμόνες της Πάτρας – ΔΕΙΤΕ τους υποψήφιους

Αύριο Τετάρτη οι εκλογές
Kατατέθηκαν στην εφορευτική επιτροπή τα ψηφοδέλτια για τις αυριανές εκλογές της Ένωσης Γονέων Δήμου Πατρέων
Οι Εκλογές της Ένωσης Συλλόγων Γονέων &Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη 05-Ιουνίου στο 4ο Γενικό Λύκειο Αρόης 11 και από ώρα 17.00μμ έως 21.00μμ
Οι αντιπρόσωποι για να συμμετέχουν την ημέρα των εκλογών, θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (διαβατήριο κ.λ.π.)
ΔΕΙΤΕ τους υποψηφίους:
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Για Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΘΕΩΝΗ
ΒΑΝΑΚΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ ΤΗΛΙΓΑΔΗ ΝΙΚΗ
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)
Για Ελεγκτική Επιτροπή
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Για Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Πατρέων
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)
Για αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων & Κηδεμόνων ΠΔΕ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΘΕΩΝΗ
ΒΑΝΑΚΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ ΤΗΛΙΓΑΔΗ ΝΙΚΗ
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)
ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
«ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ»
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
(Σταυροί προτίμησης μέχρι 9)
ΑΓΓΕΛΗ – ΜΑΣΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΑΒΒΑΝΗ ΣΑΝΤΡΑ
ΒΑΡΕΤΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΙΑΡΗ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΤΙΜΟΣ
ΣΠΑΝΟΥ – ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
(Σταυροί προτίμησης μέχρι 2)
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
(Σταυροί προτίμησης μέχρι 1)
ΒΑΡΕΤΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)
ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΤΙΜΟΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
& ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Σταυροί προτίμησης μέχρι 21)
ΑΓΓΕΛΗ – ΜΑΣΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΑΒΒΑΝΗ ΣΑΝΤΡΑ
ΒΑΡΕΤΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΙΑΡΗ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΤΙΜΟΣ
ΣΠΑΝΟΥ – ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ