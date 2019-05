H Doris Day που έφυγε πλήρης ημερών από τη ζωή, ήταν υπέροχο ζευγάρι με τον φίλο της Rock Hudson -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Πλήρης ημερών και αφήνοντας πίσω μία υπέροχη κινηματογραφική παρακαταθήκη, έσβησε στα 97 της χρόνια η Αμερικανίδα σταρ Ντόρις Ντέι, στις 13 Μαΐου 2019, στο σπίτι της στην Carmel Valley, της Καλιφόρνια. Ήταν γεννημένη στις 3 Απριλίου 1922, στο Σινσινάτι, του Οχάιο των ΗΠΑ.

Όπως έγραψε το flix.gr, με τα χρυσά της μαλλιά, το πονηρό της βλέμμα, το χαμόγελο-ηλιαχτίδα και τη ζεστή της φωνή, η Ντόρις Ντέι έγραψε τη δική της ιστορία στο Χόλιγουντ των δεκαετιών 50 και των 60: έγινε η βασίλισσα των κοριτσιών της διπλανής πόρτας, με ρομαντικές κομεντί, μιούζικαλ και ένα επιτυχημένο τηλεοπτικό σόου (το «The Doris Day Show»), αλλά και πρωταγωνιστώντας και ως μία εντελώς διαφορετική ξανθιά χιτσκοκικού θρίλερ («Ο Άνθρωπος που Γνώριζε Πολλά») του 1956 όπου έπαιξε μαζί με τον Τζέιμς Στιούαρτ.

Η Doris Day - Ντόρις Ντέι γύρισε πάνω από 40 ταινίες για λογαριασμό της Warner (συμπρωταγωνιστώντας με μερικούς από τους πιο διάσημους σταρ της εποχής, ανάμεσας τους και ο γοητευτικός Τζέιμς Γκάρνερ) και ηχογράφησε περίπου 30 δίσκους για την Columbia (με τον τελευταίο να κυκλοφορεί το 2011 ενώ η ίδια ήταν πλέον στα 89 της χρόνια).

Οι κομεντί της ήταν τολμηρές, προκλητικές και για την εποχή τους αρκετά υπαινικτικές, ανοίγοντας το δρόμο προς κάτι διαφορετικό: ναι, και τα καλά κορίτσια μπορούν να είναι σέξι.

Από τις πρώτες της κωμωδίες δίπλα στον αξέχαστο καλό της φίλο Ροκ Χάντσον («Lover Come Back», «Send Me No Flowers») μέχρι το «Pillow Talk» (όπου κέρδισε και τη μοναδική Οσκαρική της υποψηφιότητα) η Nτόρις Ντέι ήταν η γυναίκα που καθησύχασε την Αμερικανική κοινή γνώμη, νικώντας με την προσωπική της γλύκα κάθε ταμπού.

Με τον Ροκ Χάντσον άφησαν εποχή ως ζευγάρι στην μεγάλη οθόνη. Απίστευτα όμορφοι και οι δύο, έγιναν στενοί φίλοι εκτός δουλειάς και μάλιστα όπως η ίδια η Ντόρις Ντέι είχε εκμυστηρευθεί σε συνεντεύξεις της, παρέμεινε πιστή φίλη του μέχρι το τραγικό του τέλος στις 2 Οκτωβρίου του 1985.

Στην προσωπική της ζωή είχε κάνει 4 γάμους, πολύκροτα διαζύγια και όπως προείπαμε, στάθηκε με θάρρος και χωρίς φραγμούς δίπλα στον Ροκ Χάντσον στην πιο επώδυνη περίοδο της ζωής του, την οποία έπρεπε να περάσει δημόσια: το πρώτο (διάσημο) θύμα του AIDS, η αναγκαστική δημόσια αποκάλυψη της προσωπικής του ζωής και προτιμήσεων και η σοκαρισμένη κάστα εκατομμυρίων θεατών που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο γόης των χολιγουντιανών ρομάντζων ήταν τελικά γκέι. Το καθησυχαστικό χαμόγελο της Ντόρις Ντέι δίπλα του και τα φιλιά στο στόμα, ήταν σύμβολο όλων όσων ήταν και η ίδια: ενός λαμπερού ήλιου μπροστά στο σκοταδισμό, όπως έγραψε το flix.gr.

Στην αυτοβιογραφία της («Doris Day: Her Own Story») η Ντέι προκάλεσε μία ακόμα φορά, όταν αποποιήθηκε τον τίτλο «κορίτσι της διπλανής πόρτας» και «εθνική παρθένα».

«Το image που μου δόθηκε με ξάφνιασε και με μπέρδεψε. Ποτέ δεν το επιδίωξα η ίδια και ποτέ δεν κατάλαβα γιατί μου φόρεσαν αυτές τις ταμπέλες. Αλλά εγώ δεν ήμουν ποτέ αυτό το πράγμα...», ανέφερε.

Το 1989 τιμήθηκε με το βραβείο Cecil B. DeMille στις Χρυσές Σφαίρες – Golden Globes.

Μεγάλη ήταν και η αγάπη της για τα ζώα & μάλιστα από το 1972 υπήρξε ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων και από το 1977 ίδρυσε & στήριξε το «The Doris Day Animal Foundation», μία μη-κερδοσκοπική οργάνωση που έγινε κι ο σκοπός της ζωής της μετά τη συνταξιοδότησή της από την ενασχόληση της με την showbiz.

Είχε ερμηνεύσει το υπέροχο «Que Sera Sera» (το τραγούδι από το φιλμ «Ο Άνθρωπος Που Γνώριζε Πολλά» του Άλφρεντ Χίτσκοκ) που κέρδισε και το Όσκαρ ενώ ανέβηκε στο νούμερο 2 του τοπ 100 του Billboard.

Η φωτ. είναι από το closerweekly.com.