"Θεός" ο Τσιτσιπάς - Νίκησε και τον Ναδάλ! ΒΙΝΤΕΟ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει όρια και το απέδειξε και τη νύχτα του Σαββάτου, προς ξημερώματα Κυριακής...

Ο 20χρονος πρωταθλητής επικράτησε ύστερα από τιτανομαχία 2,5 ωρών του μεγάλου Ράφα Ναδάλ στα ημιτελικά του Όπεν της Μαδρίτης και προκρίθηκε στον τελικό, αποκλείοντας έναν από τους πολυνίκες του τουρνουά, μέσα στο «σπίτι» του.

Ταυτόχρονα, έγινε μόλις ο 14ος αθλητής που κατάφερε να νικήσει τον Ισπανό άσο. Στον τελικό της Κυριακής (12/5, 19:30) ο 20χρονος Έλληνας θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον οποίο έχει νικήσει στη μία και μοναδική φορά που συναντήθηκαν ως τώρα.

Παράλληλα, με τη νίκη του επί του Ναδάλ ολοκλήρωσε την «εξολόθρευση» των «Big 3», αφού το νέο τρομερό παιδί του παγκόσμιου τένις δεν έχει αφήσει... αλώβητο ούτε τον Ρότζερ Φέντερερ.

The moment @StefTsitsipas took down the King of Clay in Madrid ???? pic.twitter.com/n2bLAaX1FR